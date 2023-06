Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- Desde hace varias semanas, el afamado cantante español y gran amigo de Shakira, Alejandro Sanz, ha conseguido poner en alerta a la industria de la farándula por los inquietantes mensajes que ha lanzado a través de su cuenta oficial de Twitter, desde donde ha dejado en evidencia que no se encuentra del todo bien, al grado en el que el intérprete podría estar desarrollando una terrible depresión.

Todo comenzó a finales del mes de mayo, después de que el intérprete de éxitos como Corazón partío, No me compares, La fuerza del corazón, Déjala que baile, Cuando nadie me ve; Y, ¿si fuera ella?; Amiga mía y Muero, compartió un mensaje en el que dejó en claro que no se encontraba bien, puesto se sentía "triste" y "cansado", aún así, destacó que se encontraba trabajando para poder salir adelante, en algún momento.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Estoy trabajando para que se me pase. Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente.

Créditos: Twitter @AlejandroSanz

Tras ello, el intérprete comenzó a mandar más mensajes en los que confirmó que su gira no se detendría puesto algo le decía que, de hacerlo, las cosas se pondrían peor. Asimismo, trascendió la información de que se había separado de su pareja, Rachel Valdés, con quien compartió su vida durante 5 años, lo que provocó que varios de sus fans concluyeran que la fémina sería la causante de la depresión de Sanz, hecho que el propio cantante desmintió, asegurando que ella no estaba relacionada.

Otras teorías que circularon entorno al detonante de la depresión de Alejandro, eran que, probablemente, había sido estafado por uno de sus amigos más íntimos con una cifra millonaria, aunque esto último no ha podido ser confirmado. Lo que sí es un hecho es que el cantante está recibiendo ayuda para poder salir adelante y mejorar, también ha dejado en claro que, para él, su salud emocional es muy importante.

Recién el pasado lunes, 26 de junio, el intérprete compartió un mensaje a través de Twitter que volvió a poner en alerta a sus fans, en esta ocasión, el español reveló que continuaba atravesando su "proceso", también dejó en claro que la situación continúa siendo difícil, aún así, no dejó de enaltecer a sus fanáticos y dejar en claro que es gracias a ellos que estaba saliendo adelante, y prometió regresar a los escenarios con más energía que nunca.

Hola, aquí sigo en mi proceso, con mis altibajos, pero mejorando poco a poco. Es difícil porque el ruido no te deja ni sufrir tranquilo. Pero os diré algo para que me entendáis: Os acordáis de la canción: '¿Se vende?'. Bueno, pues no vendo. Nos vemos en los escenarios con el alma cargada. Vosotrox sois mi munición.", sentenció el famoso.

La canción a la que se refiere Alejandro Sanz fue estrenada en el año 2012 y cuenta con los siguientes versos: "Un alma nueva sin usar, se vende, yo rindo mis ejércitos de plomo", "quiero mis navíos en tu vientre, te entrego mi timón", "entrego mis conquistas y mis fuertes" o "las dudas van al cubo de los verdes". El año pasado Sanz hizo mención sobre el "vacío" y las dificultades que tenía para componer, aunque no se ha mencionado que esto esté relacionado, es posible que tenga un vinculo con los problemas personales que el español carga.

