Ciudad de México.- Sin duda alguna una fiesta de XV años es toda una ilusión para las pequeñas, pues deciden juntar sus pasiones para organizar la fiesta, fue precisamente lo que hizo la joven Karol, quien decidió unir su amor por el Atlas de Guadalajara con una fiesta que fuera memorable, lo que hizo todavía más especial este momento, el cual quedará grabado de por vida en sus recuerdos.

Karol la quinceañera decidió dejar de lado lo tradicional de este festejo para realizar algo especial, antes se acostumbraba bailar con el padre y después efectuar el vals sorpresa. Sin embargo, los tiempos han cambiado y la manera de festejar unos XV años también. Ahora, en un video que se ha hecho viral en TikTok se muestra cómo Karol no duda en mostrar su pasión por el futbol y su equipo favorito, los rojinegros del Atlas.

La menor decidió que su baile fuera toda una sorpresa y vaya que lo logró, pues los invitados no esperaban que saliera con la temática del Atlas. En el material subido a esta plataforma de videos cortos, se observa a Karol desfilar con su vestido rosa y una bufanda de los rojinegros, algo que provocó los aplausos de todos los asistentes en el salón de piensas, pues claro, no todos los días ven algo como lo que vivieron.

Pero eso no es todo, con toda la actitud entró Karol a la pista de baile mientras sonaba ‘El Murguero’ de los Auténticos Decadentes, tal y como sucede en el Estadio Jalisco cuando los Zorros del Atlas entran al terreno de juego. Asimismo, también entran sus familiares y amigos con playeras y banderas del rojinegro, así como la botarga de zorro. El mágico e inolvidable momento termina al centro de la pista de baile donde le obsequian un ramo de flores.

Este video se hizo viral de inmediato en TikTok, pues ya cuenta con miles de reproducciones y me gusta. Asimismo los aficionados del Atlas no dudaron en expresar su cariño y apoyo a la quinceañera, por el valor de efectuar esa acción y demostrar su cariño por el rojinegro. Sin embargo, no todos fueron comentarios positivos, pues muchos criticaron el baile de la quinceañera y le dedicaron algunos insultos.

Hasta el momento los Zorros del Atlas no se han posicionado sobre esta celebración única, pues se encuentra al final de su pretemporada antes de comenzar su andar por la Liga MX el 1 de julio cuando enfrenten al Cruz Azul en el Estadio Jalisco. Sin duda alguna, esta quinceañera logró que más de uno la volteara a ver por su peculiar manera de festejar sus 15 primaveras.

