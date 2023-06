Edwin Luna habla de los problemas legales que enfrenta con Erika Monclova; no puede ver a su hijo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El vocalista de la Trakalosa de Monterrey, Edwin Luna atraviesa momentos complicados ya que nuevamente no puede ver a su hijo Miguel, pues tuvo un fuerte enfrentamiento con su exesposa Erika Monclova, así que ahora se encuentran peleando por la vía legal y el menor ha sido el más afectado ya que se encuentra en medio de la guerra de declaraciones.

Todo se desató luego de que el pequeño mostrará sus intenciones por seguirle los pasos en la música, así que el regiomontano lo invitó a que hiciera su debut en el escenario de uno de sus conciertos en Estados Unidos, pero lo que debía haber sido un momento lindo para todos terminó en un gran escándalo, pues Erika quedó molesta debido a que no le permitieron estar lo suficientemente cerca en el evento y acusó de manera pública al intérprete de 'Borracho de amor' de quererse hacer publicidad a costa del menor.

Edwin Luna y su hijo Miguel | ESPECIAL

Tal como era de esperarse, el cantante no se quedó callado y a través de un live la desmintió mostrando pruebas de que siempre le ha puesto trabas para que puedan convivir, a pesar de que cumple con la pensión alimenticia y trata de estar al pendiente de las necesidades de su hijo, además de que de interesada no la bajo al exponer lo que le pedía para el niño, así como que quería tener los derechos para cobrar las regalías del dueto que pretendían sacar.

Pero las cosas no pararon allí, pues Erika se ha empeñado en mostrar que Edwin Luna es un "mal padre", así que subió a redes un video en el que aparece su hijo llorando luego de que tuvieron una convivencia y resalta que no le tiene confianza, pues aunque es su papá para él es un completo desconocido, además de que resaltó que lo tiene al tanto de todas sus polémicas para que tenga claro quién y cómo es el cantante.

ESPECIAL

Ahora, Edwin Luna mencionó ante las cámaras del programa De Primera Mano que no tiene la intención de seguir enganchado en una guerra de declaraciones, pues prefiere que sean sus abogados los que arreglen el asunto: "Fue un tema que ya no he querido tocar, lo deje en el departamento legal, no me he querido meter hasta que me digan a mí qué decir y que no, por lo pronto hay personas dedicadas a eso y yo alejado para que no se haga más mediático".

Respecto a las acusaciones de que quiere utilizar a su hijo para hacerse publicidad, el cantante indicó que no es algo que necesite, pues afortunadamente se ha logrado consolidar junto a su banda: "Cuando íbamos a grabar el dueto preferí que su mamá grabara todo para que no se malinterprete de que yo quiero utilizarlo, jamás en la vida voy a utilizar a uno de mis hijos, los voy a apoyar siempre y cuando les guste"

Fuente: Tribuna