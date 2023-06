Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso mexicano Alejandro Camacho respondió a las dudas que tienen sus seguidores sobre porqué no estuvo presente en el homenaje póstumo que se le realizó a su exesposa Rebecca Jones, quien murió el pasado 21 de marzo. Como se recordará, la mejor amiga de la fallecida, Ana Celia Urquidi, ventiló de forma pública que 'La Rebe' dejó en claro que no quería a su exmarido en este evento.

La productora de TV Azteca confirmó que la villana de las telenovelas dejó muchas especificaciones para su último adiós, y entre ellas se encontraba una reducida lista de invitados: "Ella hizo su lista, ella dijo quién quería que estuviera. No, en esa lista no estaba Alejandro Camacho y yo no la critico, no la juzgo, simplemente yo creo que cada quién tiene derecho a invitar a quien quiera y eso fue lo que hicimos", declaró.

A través de una reciente entrevista con el programa Hoy, Alejandro manifestó que se siente muy feliz por los homenajes que ha recibido su expareja y negó la versión de Ana Celia, asegurando que sí fue invitado al conmemorativo acontecimiento, pero dijo que no pudo acudir por exceso de trabajo: "Tenía llamado, sí, tengo que trabajar, si no ¿cómo?... yo siempre le hago homenajes a ella, cuando falleció pues en el teatro yo estaba en plena temporada de La virgen loca y evidentemente hubo un homenaje a mi queridísima Rebecca", explicó.

Rebecca y Alejandro antes de su divorcio

De forma contundente, el artista de 68 años negó tener alguna diferencia con los amigos y familiares de Jones, madre de su hijo Maximiliano: "Yo no tengo ninguna bronca, de nada, te digo, me la he pasado trabajando, y sé que le han hecho muchos homenajes por muchos lugares, entonces eso pues es padre porque fue una mujer que fue una gran actriz, que tiene un público que la sigue y que bueno vive en el corazón de su hijo y en mi corazón".

De esta manera, Camacho dejó en claro que no tiene ningún problema ni evitó ir a la ceremonia de su exesposa por algún motivo en especial, ya que fueron sus compromisos laborales los que no los dejaron acudir al magno evento. Pues como se recordará, él y la intérprete del melodrama Cuna de Lobos terminaron su matrimonio de forma polémica y tuvieron varios roces en años posteriores a su separación.

Por otra parte, Alejandro Camacho confesó que no se lleva nada bien con las nuevas tecnologías, pero esto también es debido a su profesión: "Yo vivo en un mundo como del siglo 19, porque a mí siempre me preguntan el enfrentamiento de un actor con los nuevos equipos, con las nuevas cámaras, etc., pues pura tecnología, pero los actores tenemos que llegar a estudiar a nuestra casa para aprenderlos lo que tenemos que decir al día siguiente, o sea como del siglo 19", dijo de acuerdo a declaraciones recogidas por Agencia México.

