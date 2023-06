Comparta este artículo

Ciudad de México.- La familia Pinal se encuentra en otro escándalo y al parecer este habría dañado de más a la famosa primera actriz y productora, Silvia Pinal, debido a que en una entrevista con Venga la Alegría su asistente personal, Efigenia Ramos, acaba de decir que se encuentra devastada tras 'perder' a Apolo, al enterarse de que no es su nieto biológico, afirmando que es un tema que "le afectó mucho".

Como se sabe, la tarde del pasado lunes 26 de junio, Luis Enrique Guzmán, el hijo menor de Silvia, lanzó un comunicado en sus redes sociales, donde confesó que se realizó una prueba de paternidad con el que se creyó era su hijo menor, Apolo, señalando que lamentablemente resultó no ser su padre biológico, por lo que ha comenzado un proceso para deslindarse de sus derechos y obligaciones paternales.

Tras este hecho y los cientos de rumores que han salido sobre el tema, es que su asistente fuera de su hogar decidió brindar una entrevista a varios medios de comunicación, entre ellos a los de TV Azteca, en los que aseguró que lamentablemente: "le afectó mucho emocionalmente, sí le afectó, se entristeció mucho, fueron días tristes y aunque no los manifestaba se nota que está triste", afirmando que "no puedo decirles más" sobre Pinal.

Silvia con Apolo y la familia. Internet

Para Ramos las preguntas no paraban de lloverle y seguían cuestionándole sobre el estado de salud de la actriz de novelas como Mi Marido Tiene Familia, pero ella seguía señalando que: "ese tema yo no puedo tocarlo", pero con respecto al porque decidieron hacerse una prueba de ADN, dijo que no podía dar a detalles las razones que los llevaron, pero sí mencionó que: "se tuvo que hacer por muchas situaciones, por cuestiones a futuro".

En cuanto a lo que opinaba sobre "esta mentira de Mayela Laguna" a la familia, Efigenia simplemente expresó: "muchachos ustedes saben, vean, valoren y que no les lloren para que no los convenzan de algo totalmente diferente, creo que las pruebas están enfrente de todos", dejando muy en claro que los resultados de las pruebas son 100 por ciento confiables y que no hay dudas sobre ellos.

Sobre a como estaría el hijo de Enrique Guzmán por esta lamentable noticia, no quiso mencionar, pero generalizó diciendo que "el daño ha sido mucho a esta familia, y en lo personal sí estoy muy molesta porque sí ha salido muy dañada la familia", tras lo que se lanzó en contra de Mayela y sacó a relucir el tan polémico meses del que se habló hace meses, señalando que: "Sí es verdad, el robo por parte de ella".

Finalmente, sobre si Alejandra Guzmán, Sylvia Pasquel y Luis Enrique han hecho algo o tienen planeado salir a hablar del tema, ella afirmó que: "yo no he hablado con ellos del tema. Nuestra labor por el momento es proteger a mi jefa de todo, de todo, y mi labor ha sido protegerla de familiares de X y de Z, no he podido decir de todo, no pueden salir a hablar", concluyó sin decir nada más.

Fuente: Tribuna del Yaqui