Luto en la farándula: Confirman que restos hallados en California pertenecían al actor Julian Sands

California, Estados Unidos.- Este martes, 27 de junio, las autoridades de Estados Unidos anunciaron que, los restos localizados en en una región montañosa de California, pertenecían al afamado actor de Un romance indiscreto, Julian Sands, quien fue reportado como desaparecido el pasado 13 de enero, en las montañas de San Gabriel, donde fue a practicar senderismo, actividad que solía disfrutar en vida.

Los hechos habrían ocurrido en la región de Monte Baldy; mientras que el pasado sábado, 24 de junio, un grupo de excursionistas se llevaron una desagradable sorpresa al realizar el macabro hallazgo de los restos de Julian, esto según información presentada por el sheriff del condado de San Bernardino: "El proceso de identificación del cuerpo encontrado en el Monte Baldy el 24 de junio del 2023 fue completado, y ha sido identificado como Julian Sands, de 65 años".

Hasta el momento no se cuenta con mayor información al respecto, puesto el propio Sheriff detalló que se desconoce la causa de muerte, dado a que aún se están haciendo una serie de exámenes adicionales a la víctima. Cabe señalar que el hallazgo de los restos de Julian se vio retrasado debido al mal clima, lo que llevó a la detención de las maniobras del equipo de rescate, esto según datos del Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino.

¿Quién era Julian Sands?

Julian Sands es un actor británico que ha trabajado en cine, teatro y televisión. Su carrera se inició en los años 80, cuando participó en películas como The Killing Fields, A Room with a View y Gothic. Desde entonces, ha interpretado a personajes variados y complejos, como el poeta 'Percy Shelley', el terrible asesino en serie 'John Malkovich', el vampiro 'Lestat' y el 'mago Jor-El'.

Sands nació en Otley, Yorkshire, el 4 de enero de 1958. Su padre era un vendedor de textiles y su madre una profesora de música. Desde pequeño mostró interés por el arte y la literatura, y estudió en el Lord Wandsworth College y en el Central School of Speech and Drama. Su debut en el cine fue en 1982, con la película Privates on Parade, dirigida por Michael Blakemore.

Su primer papel protagonista fue en 1984, con la película The Killing Fields, basada en la historia real de dos periodistas que cubren el genocidio camboyano. Sands interpretó a 'Jon Swain', un reportero británico que ayuda a su colega Dith Pran (Haing S. Ngor) a escapar del régimen de Pol Pot. La película fue un éxito de crítica y público, y le valió a Sands una nominación al BAFTA al mejor actor de reparto.

