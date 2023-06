Madonna impuso esta moda en la década de los 80; este verano 2023 está de regreso y así podrás llevarla

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Madonna es una de las artistas más influyentes y versátiles de la historia, y su estilo no se queda atrás. La denominada reina del pop ha sabido marcar tendencia con sus 'looks' y 'outfits' desde los años 80 hasta la actualidad, y justo es ahora cuando una de sus combinaciones más icónicas regresa con fuerza en esta temporada del verano 2023: los flats con calcetas.

Para quienes no estén muy familiarizados con los nombres de los calzados, los flats son zapatos planos, cómodos y elegantes, que pueden ser de distintos materiales y colores. Y aunque no lo parezca, pueden hacer una excelente combinación con las calcetas, mismas que son prendas que cubren el pie y parte de la pierna, y que pueden tener diferentes diseños y texturas. La combinación de ambos elementos crea un contraste entre lo formal y lo casual, lo clásico y lo moderno, lo sobrio y lo divertido.

Así lucen las calcetas con flats

¿Cómo se usarán los flats con calcetas en este 2023?

- Flats negros con calcetas blancas: Este es el look más básico y fácil de lograr, pero no por eso menos efectivo. Los flats negros son un 'must have' en cualquier armario, ya que combinan con todo y dan un toque de sofisticación. Las calcetas blancas, por su parte, aportan frescura y juventud, y crean un contraste llamativo con el zapato. Puedes usar este conjunto con un vestido negro y una falda plisada, y agregar accesorios como un sombrero o unas gafas de sol para completar el outfit.

- Flats de animal print con calcetas de colores: Si quieres darle un toque más atrevido y divertido a tu look, puedes optar por unos flats de animal print, como leopardo, cebra o serpiente. Estos zapatos son muy versátiles y le dan personalidad a cualquier prenda. Para complementarlos, puedes usar unas calcetas de colores vivos, como rojo, amarillo o verde, que contrasten con el estampado del zapato. Este conjunto es ideal para usar con un vestido blanco, una falda denim o unos pantalones negros, y añadir joyas doradas o plateadas para darle brillo al look.

- Flats de charol con calcetas de encaje: Si necesitas lucir más elegante y femenina, puedes elegir unos flats de charol, que son zapatos brillantes y sofisticados, que pueden ser de color negro, rojo o nude. Para acompañarlos, puedes usar unas calcetas de encaje, que son delicadas y románticas, y que pueden tener detalles como flores, bordados o transparencias. Este conjunto es perfecto para usar con un vestido floral, una falda lápiz o unos pantalones de vestir, y agregar una chaqueta o un abrigo para abrigarte del frío.

Como ves, los flats con calcetas son una tendencia que puedes adaptar a tu estilo y a tu ocasión, ya sea para ir al trabajo, a la escuela, a una cita o a una fiesta. Lo importante es que te sientas cómoda y segura con el atuendo que has decidido llevar, así como también es justo que le des tu toque personal. Recuerda que la moda es una forma de expresión, y que tú eres la protagonista.