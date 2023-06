Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la familia Pinal Guzmán está metida en un fuerte escándalo y es que el lunes 26 de junio Luis Enrique Guzmán, hijo de doña Silvia Pinal, reportó que su hijo menor Apolo no llevaba su sangre luego de descubrirlo a través de una prueba de ADN, con lo cual dejó claro que su aún esposa Mayela Laguna lo había engañado. Tras varias horas en controversia, la madre de Apolo rompió el silencio a través de sus representantes legales.

Como se sabe, el también heredero de Enrique Guzmán envió un comunicado de prensa para explicar que se acaba de enterar que Apolo no era su hijo biológico y anunció que aunque sentía un profundo cariño por el menor de apenas 3 años, de forma inmediata desharía los lazos legales que lo unen a él, lo cual significa que le quitaría su apellido y que dejaría de mantenerlo económicamente.

Sin embargo, en el reciente comunicado de la defensa de Mayela se explicó que el proceso realizado por el empresario y músico carece de validez, por lo cual es su deber continuar cumpliendo con sus obligaciones sobre Apolo tales como la pensión alimenticia y otros derechos. A través de su cuenta de Instagram, la mujer empresaria colocó el comunicado que envió su abogado, el Dr. Porfirio Ramírez Mendoza.

De forma contundente, Laguna, quien contrajo nupcias con Luis Enrique en 2018, refutó lo expresado por la defensa legal de su aún esposo: "En días previos, el Señor Luis Enrique Guzmán Pinal, llevó a cabo diversas declaraciones respecto del supuesto desconocimiento de la paternidad sobre el menor de iniciales A.A.G.L.; derivado de lo anterior, mi representada, la Señora Mayela Laguna Coindreau, por derecho propio y en representación legal de su menor hijo, acudió para solicitar los servicios de la firma jurídica que represento", inicia el mensaje.

Sobre el proceso que el músico practicó, el defensor legal manifestó: "De dicha declaración se desprende, primeramente, que nos encontramos ante un interés superior de la infancia, el cual debe ser siempre protegido y para el caso que nos ocupa, dicha disposición no fue debidamente observada por el Señor Luis Enrique Guzmán Pinal, puesto que el menor en comento se encuentra plena y legalmente reconocido por el señor Luis Enrique Guzmán Pinal".

Los representantes de Mayela también señalaron que Luis Enrique fue irresponsable al ventilar a los medios que el menor presuntamente no sería su hijo biológico: "De lo anterior se desprende que, no existe certeza alguna respecto de la adecuada práctica de la prueba de ADN que refiere el señor Guzmán Pinal, pues no se precisa cuál fue el método o las muestras tomadas, para la práctica de dicho estudio genético; siendo que la prueba idónea es la sanguínea".

El abogado de Mayela puntualizó que el proceso realizado por el empresario y músico carece de validez, por lo cual es su deber continuar cumpliendo con sus obligaciones sobre Apolo tales como la pensión alimenticia y otros derechos: "Tal y como he venido manifestando, el menor hijo de mi representada fue reconocido legalmente por el señor Guzmán Pinal y por tanto, subsisten todas y cada una de las obligaciones que éste tiene para con el menor... las manifestaciones hechas por el señor Guzmán Pinal carecen de cualquier sustento jurídica".

