Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz Silvia Pinal no ha dejado de estar en los titulares del espectáculo durante las últimas horas debido a que su familia está atravesando un nuevo escándalo. Sin embargo, la mañana de este martes 27 de junio la llamada 'Última diva del Cine de Oro' sacó tremendo susto a sus miles de admiradores y fans luego de convertirse en tendencia en Twitter, por lo que muchos pensaron lo peor.

Y es que como se sabe, la estrella de Televisa no la ha pasado muy bien en cuanto a su salud durante los últimos meses, ya que ha estado varias veces hospitalizada y además cada que aparece ante los medios de comunicación se le ve muy dispersa y distraída. ¿Murió Silvia Pinal? Hace algunos momentos la originaria de Guaymas, Sonora, se colocó en TT en las redes sociales, lo cual hizo pensar a los internautas que quizá había llegado la hora de despedir a doña Silvia.

Silvia Pinal desata los memes tras volverse tendencia

Sin embargo, la razón por la que la madre de Alejandra Guzmán se encuentra entre los temas más buscado de Internet fue porque se compartió una vieja instantánea en la que aparece retratada junto a la fallecida primera actriz, Sara García. Como era de esperarse, los memes inundaron Twitter luego de que decenas pensaran que ya le había pasado algo a 'La Pinal', y es que hace poco recibió una dura noticia muy difícil de asimilar.

Silvia Pinal desata los memes tras volverse tendencia

Y es que como se recordará, hace algunas horas su hijo Luis Enrique Guzmán emitió un comunicado de prensa explicando que, tras practicarse una prueba de ADN con el pequeño Apolo, el resultado fue negativo, lo que significa que el pequeño no es su hijo biológico. De acuerdo con información de Agencia México, doña Silvia ya se enteró sobre esta delicada noticia pues así lo confirmó su asistente personal Efigenia Ramos.

En entrevista exclusiva con el programa Hoy, la trabajadora de la casa de Las Pinal aseguró que la primera actriz ya sabe que el hijo menor de Luis Enrique Guzmán Pinal no es su nieto biológico: "Yo no puedo hablar de eso, por muchas razones, la principal es la cuestión legal". Al ser cuestionada sobre cómo se encuentra la matriarca de la dinastía y si está enterada de toda esta situación, Ramos dijo: "Bien, ella súper bien… Sí (sabe) Luis Enrique se lo comentó".

No obstante, Efigenia confesó que no pudo ver la reacción de Silvia cuando su hijo le habló de la verdadera descendencia biológica de Apolo: "Fíjate que ese día yo no estaba cuando se lo dijo, pero sé que se lo dijo", manifestó. Al respecto de si al interior de la familia Pinal ya se conocía esta información del menor, Ramos puntualizó esto era "nuevo para todos". Asimismo, explicó que desconoce si la familia piensa hablar de este controversial tema.

No sé, será cuestión de ver cuál es la reacción después del comunicado para ver qué vamos a hacer", explicó al respecto.

Luis Enrique Guzmán reveló que Apolo no es su hijo

Fuente: Tribuna