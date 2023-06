Naim Darrechi se despide del contenido exclusivo por el hijo que espera con Yeri Mua; esto dijo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El nombre de Naim Darechi ha acaparado titulares en los últimos días, pues es el novio de Yeri Mua, quien actualmente es una de las influencers más populares del país por ello no ha pasado desapercibido, además de que ha protagonizado una serie de escándalos que lo mantienen en el ojo del huracán y ahora sorprendió con una nueva notica a sus fans.

Hace unos días, el joven español tuvo que pasar 48 horas en prisión por haber agredido a un grupo de reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, causando destrozos y la policía tuvo que intervenir para que no siguiera con sus actitudes violentas, por lo que además tuvo que pagar alrededor de 150 mil pesos por los daños ocasionados a los equipos.

Sin embargo, algo que llamó la atención en ese encuentro fue que Naim indicó que la 'Bratz Jarocha' se encuentra embarazada, razón por la que pedía a gritos que la dejaran en paz, noticia que sorprendió a los fans dado que la joven había anunciado que no quería tener a su bebé por los problemas que tuvieron, entre ellos peleas en las que llegaron a los golpes, además de que señaló que no se siente preparada para convertirse en madre.

Instagram @naimdarrechi

Yeri Mua ha preferido ya no abordar más el tema, pero la hemos visto seguir con su rutina normal e incuso haciendo actividades que no podrían ser tan seguras en estado de gestación, tales como practicar pole dance, pero Naim Darrechi insiste en que todo va viento en popa e incluso tomó una radical decisión por el bien de su futura familia y para crecer de manera profesional.

Naim Darrechi deja el contenido VIP

El famoso del internet es uno de los que ha sacado provecho de sus atributos, pues a través de una famosa plataforma vendía contenido exclusivo con el que no deja nada a la imaginación, negocio que le resultó muy rentable y reconoce que actualmente es su mejor fuente de ingresos, pero ahora quiere alejarse para explotar su faceta como cantante.

Instagram @naimdarrechi

Se acabó OF, hace ya tiempo que tenía un dilema en mi cabeza y era esto es lo que me genera dinero al día de hoy, mi mayor fuente de ingreso, pero yo amo hacer otras cosas como la música".

Darrechi explicó que ahora que espera un hijo no puede subir el contenido que a él le gusta, así que mejor quiere dejar esa etapa atrás: "Yo con la que mejores videos tengo es con mi novia y te lo juro esos videos valen oro, es lo que me gusta hacer y lo que me gustaría subir pero si vamos a tener un hijo va a tener que quedar entre nosotros".

Fuente: Tribuna