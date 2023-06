"No nos cae": Conductora de 'Hoy' destroza a Ferka en pleno programa tras polémica en 'LCDLF México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una presentadora del programa Hoy se lanzó sin tapujos en contra de María Fernanda Quiroz, quien es mejor conocida como Ferka, quien apenas el pasado domingo 25 de junio abandonó el reality La Casa de los Famosos tras ser la eliminada de la semana número tres. La experimentada conductora de Televisa dejó sin palabras a la audiencia luego de reconocer ante las cámaras que no le caía bien la llamada 'Mamá Leona'.

Se trata de Martha Figueroa, quien en la más reciente emisión del programa Con Permiso expuso las razones por las que Ferka se convirtió en uno de los personajes más odiados del reality conducido por Galilea Montijo. El pasado viernes Sofía Rivera Torres, segunda expulsada de LCDLF México, estuvo de invitada en el mencionado show de Unicable y de inmediato les preguntó a los presentadores sobre porqué la exnovia de Christian Estrada era tan criticada por los televidentes.

De inmediato, la experimentada periodista de espectáculos lanzó una larga lista de las razones por las que Ferka no es del agrado de ella y de muchas otras personas: "Nos cae mal". Marthita dijo que la exestrella del reality Guerreros 2020 perdió credibilidad debido al supuesto romance que vivió con Jorge Losa dentro del reality: "Ese tema, primero con el novio, no le creemos, segundo no dijo la verdad", expresó.

Y es que según Figueroa, Ferka y el originario de España llevaban saliendo "tres meses o más" antes de aceptar estar en La Casa de los Famosos México. Acto seguido, la expresentadora de Ventaneando compartió que no le agradaba para nada que la actriz y conductora de 36 años se la pasara con cara de 'fuchi' durante todo el día: "Esa cosa de 'huele feo todo el día', o sea, te relajas, a la gente no no (le gustaron las caras)", finalizó Martha.

Como se sabe, la conductora del programa Hoy no es la única persona que piensa lo mismo acerca de Ferka, ya que durante el domingo de eliminación en La Casa de los Famosos México gran parte del público de la televisora de San Ángel aplaudió esta decisión debido a que consideraban que la actitud de la actriz mexicana no le ayudó nada y por ello prefirieron apoyar a Bárbara Torres y Raquel Bigorra. Las redes sociales colapsaron y se llenaron de memes luego de que se confirmara que la exprometida de Christian Estrada había quedado eliminada del proyecto tras recibir tantas críticas y luego de haber dado tanto de qué hablar dentro del reality.

Fuente: Tribuna y YouTube Unicable