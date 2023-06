Pink recibe macabro regalo en pleno concierto; eran las cenizas de la madre de uno de sus fans

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Usualmente, los conciertos suelen ser todo un acontecimiento para los fanáticos, quienes disfrutan de asistir a un recinto y escuchar la música en vivo de sus artistas favoritos, sin embargo, pocas veces se habla del lado B de la historia, es decir, de la perspectiva que los famosos tienen al dar un show. Si bien, esto podría convertirse en algo de todos los días, la realidad es que la energía de los fans puede marcar una amplia diferencia en la experiencia de la estrella de la música en cuestión.

Un ejemplo de ello son los regalos que los seguidores suelen arrojar al escenario, esta práctica se viene haciendo desde hace varios años, donde usualmente, se le arrojaba flores, aunque esto se ha ido modificando con el paso de los años, ya que, las cosas ya no se quedan en simples arreglos florales, sino que las cosas pueden variar entre ropa íntima, retratos y hasta peluches, como fue la moda del Dr. Simi.

Aunque todo esto suena lindo, hay que recordar que no todas las personas suelen ser convencionales y, en ocasiones, podrían recurrir a regalos fuera de lo habitual para dejar una huella en el artista en cuestión, este fue el caso que le tocó vivir a la cantante de pop/rock, Pink, quien en días recientes dio de qué hablar al recibir uno de los regalos más extraños de toda su vida: Los restos de una persona.

Resulta ser que la cantante de éxitos como Just Give Me a Reason, Lady Marmalade, So What, True Love, Cover Me In Sunshine y Try, se estremeció cuando descubrió una bolsa rellena de lo que parecía ser cenizas, por lo que dejó de cantar y observó extrañada al público; fue entonces que uno de los fanáticos le gritó que se trataban de las cenizas de su madre, hecho que dejó aún más perpleja a la intérprete.

"¿Esto es tu mamá?", preguntó la intérprete incrédula, a lo que recibió una respuesta afirmativa, dado a lo extraño del momento, la cantante únicamente atinó a devolver las cenizas en el piso y a exclamar: "No sé cómo reaccionar a esto", pasaron unos segundos y declaró: "Solo puedo decir que es la primera vez". Luego del impacto inicial, Pink volvió a cantar como la gran profesional que ha sido durante los últimos años.

Pink es una de las artistas más exitosas y versátiles del mundo. Su carrera musical comenzó en 1995, cuando formó parte de un grupo de R&B llamado Choice. Desde entonces, ha lanzado ocho álbumes de estudio, ganado tres premios Grammy y vendido más de 90 millones de discos. Además de su talento vocal, es conocida por sus espectaculares shows en vivo, donde realiza acrobacias y coreografías impresionantes.

Fuentes: Tribuna