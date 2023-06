Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor y muy polémico político, Sergio Mayer, recientemente sorprendió a los millones de espectadores de Televisa, debido a que al parecer descubrió la traición por parte de su compañero de cuarto, el querido cantante, Apio Quijano, en el interior de La Casa de los Famosos México con el cuarto 'Cielo', por lo que lo encaró ferozmente con comentarios sobre la deslealtad y sus consecuencias.

Como se sabe, hace tres semanas que dio inicio la primer temporada del afamado reality show, el cual ya tiene tres temporadas dentro de Telemundo, y desde el primer momento comenzaron a verse como es que irían los cursos en las alianzas y las enemistades, pues desde la presentación el público comenzó a notar con gestos y actitudes que celebridades se estaban rechazando o ya comenzaban a acercarse.

Una de las alianzas que de inmediato se formó y que semana a semana ha llevado mucha diversión a las pantallas ha sido la de Quijano con el famoso integrante de Guerreros 2020, al igual que con la influencer Wendy Guevara y los reconocidos actores, Poncho de Nigris y Mayer, que además duermen en la misma habitación y se autodenominaron el 'Team Infierno', a los cuales señalan que le son completamente leales y no se van a tumbar.

Pero, el pasado domingo 25 de junio se captó el momento en el que el integrante de Kabah habla con Losa pestes de Nicola que él considera que Porcella no está aportando nada dentro de la emisión y se la ha pasado dormido, lo cual lo ha llevado a considerar que sería mejor que saliera, destacando que el romance con Guevara no es contenido de él sino de ella y que además no era algo que realmente aportara, tras lo que hizo un pacto de lealtad con Jorge y Ferka, la cual ahora se encuentra fuera de la casa.

Aunque nadie del cuarto infierno estuvieron presentes o pudieron escuchar lo que habló el intérprete de La Calle de las Sirenas, el pasado lunes 26 de julio, Mayer mientras que estaban los dos solos dentro de su habitación, el político comenzó a hablar sobre las lealtades y aclarar las cosas de frente, mencionando a Sofía Rivera Torres, mencionando que él siempre fue directo y ha dicho que no confíen en él, pues no le gusta ser traicionero y lanza las advertencias para que sepan de donde viene el golpe, destacando que nada era personal y los sentimientos quedaban de lado en el juego.

Ante este hecho, declaró que él quería que así le respondieran a él, con una sinceridad absoluta, y aunque pensaran que podrían herirlo u ofenderlo, prefería que fueran claros con sus intenciones así como él lo era, lo que para muchos ha sido una clara demostración de que Sergio se ha dado cuenta de que posiblemente el hermano de Federica Quijano se estaría preparando para traicionarlos.

Fuente: Tribuna del Yaqui