Miami, Estados Unidos.- Hace poco más de 1 año, Shakira y Gerard Piqué se encontraban en el ojo del huracán, puesto comenzaban a salir las primeras notas en las que se hablaba de una separación derivado de las múltiples infidelidades del futbolista hacia la colombiana. Como muchos recordarán, fue la propia cantante, quien detalló para Elle Magazine que aquel 2022 había sido el peor de su vida.

Tras más de 12 meses, Shakira decidió abrir su corazón con la revista People, donde contó cómo fue lidiar con su duelo por la pérdida de su relación con Piqué y sobre cómo tuvo que apoyar a su padre, luego de que tuvo una fuerte caída que lo envió al hospital y por lo que tuvo que recibir rehabilitación durante varias semanas. La originaria de Barranquillas declaró a través de la mencionada editorial que un hombre fue el que la ayudó a salir adelante en este duro proceso y se trataba de William Mebarak, su propio padre.

Shakira relató que cuando la noticia explotó en la prensa, su padre fue a Barcelona, para darle todo su consuelo, lamentablemente, las cosas empeoraron el día de la Primera Comunión de Milan, momento en que su progenitor tuvo el mencionado accidente que lo dejó notablemente herido: "Mi casa se estaba desmoronando". La intérprete de Ojos así mencionó que fue gracias a la prensa que se enteró de las traiciones a Piqué y al mismo tiempo tenía que hacerse cargo de su progenitor.

La cantante de Acróstico narró que, dado a todo lo que tuvo que enfrentar, llegó a pensar que no podría "sobrevivir a las dificultades" que estaba enfrentando, puesto "el hombre que más ha amado" la "estaba dejando", aunque sí aclaró que no se trataba de Gerard Piqué, sino de su propio padre, hecho que le resultaba especialmente doloroso, porque no tenía con quien más hablar sobre lo que le ocurría.

Pensaba que no iba a sobrevivir a las dificultades. El hombre que más he amado en mi vida, mi padre, me estaba dejando cuando más lo necesitaba. Pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado.

Fotografía: Shakira y su papá

Durante la entrevista, Shakira manifestó el gran amor y admiración que le tiene a su padre, a quien calificó como una persona "resiliente", también destacó que le habría gustado llegar a tener una relación como la que tienen sus padres, especialmente para poder darle un ejemplo a sus hijos sobre lo que era el amor verdadero, cosa que no logró hacer con el progenitor de sus pequeños, pero destacó que espera que el vinculo de William y Nidia del Carmen Ripoll (madre de la famosa) fuera suficiente.

Finalmente, Shakira abordó el tema de su música, la cual ha sido sumamente criticada en los últimos tiempos, ya que, la mayor parte de sus canciones está enfocada en hablar sobre el despecho que sintió cuando ocurrió la separación con Piqué, cosa que a ella le lastimó a sobremanera y utilizó su talento con el canto para poder sacar toda la maraña de sentimientos que tenía con relación a su ruptura.

