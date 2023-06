'Survivor México': Natalia Barquet traiciona la amistad de Pablo Martí y lo deja sin recompensa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La competencia en Survivor México cada vez se pone más intensa, por lo que a estas alturas muchos han demostrado estar dispuestos a todo con tal de seguir adelante, así como por ganar el mayor número de recompensas ya que las condiciones en las que viven son sumamente adversas y el hambre es lo que abundan en las famosas playas de República Dominicana.

Las estrategias y las alianzas son válidas para cumplir sus objetivos, aunque muchas veces son cuestionadas, debido a que por lo regular no suelen ser con los mayores valores deportivos y eso sucedió en el episodio del lunes 26 de junio, donde Natalia Barquet le dio un duro golpe a Pablo Martí, quien es su amiga desde antes de que coincidieran en la temporada, pues incluso sus familias son muy unidas.

Recordemos que Nat se ganó un tótem al principio de la competencia, el cual podría cambiar cuando quisiera para arrebatarle una recompensa a su rival y esta vez se puso en juego una gran parrillada con cortes finos de carne que un chef cocinó al momento, algo que todos deseaban pero principalmente Pablo y gracias al trabajo que hizo con los Toros logró llevarse el premio, pero cuando ya se disponían a comer todo se vino abajo.

Los Leones comenzaron a mencionar lo importante que era para ellos esa comida, por lo que de algún modo persuadieron a Natalia para que les robara su premio y así fue, tomó la palabra y entregó a Warrior el tótem causando gran polémica e indignación, pues además de su amistad con Pablo, él tuvo un gran gesto al regalarle inmunidad hace unos días para que no corriera peligro de irse; sin embargo, ella le agradeció dejándolo sin comer.

Estoy cansada de personas que se me han acercado por el tótem, siempre dije que lo quería utilizar para una videollamada, pero mucho me ha detenido que Pablo está de un lado y yo de otro. Quiero hacer fin del poder del tótem", mencionó Natalia.

Tal como era de esperarse, los amarillos explotaron ya que era algo que se habían ganado de manera justa, así que Bárbara Falconi no dudó en cuestionarle sus valores y en recordarle que su amigo le acababa de dar una vida para salvarla, mientras que Gary Centeno aseguró que fue una manera para intentar quedar bien con su tribu y buscar que no la voten a la eliminación, aunque ella seguía con su discurso de que era para ya no cuidar más el tótem de la discordia.

De "malagradecida" y "deshonesta" no bajaron a la integrante de los Leones, no solo entre los concursantes, también en redes sociales ya que no consideran que haya sido la mejor estrategia, pues desde que llegó a la tribu verde no la han dejado de enviar al exilio, ni tampoco a la eliminación, así que al traicionar a Pablo Martí perdió al único aliado leal que tenía y seguramente seguirá siendo a la que echen por delante cuando se encuentren en peligro.

