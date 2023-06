¿Terminó con productor de Televisa? Mimi Morales revela su acción a beso de Mariana Seoane con su novio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida y muy famosa actriz de novelas, Mimí Morales, recientemente acaba de romper el silencio y revelar la acción que tomó después de haberse enterado del beso en la boca entre la guapa actriz y querida cantante, Mariana Seoane, y su novio, José Alberto 'El Güero' Castro, a través de fotografías en una revista, ¿acaso la actriz tomó la decisión de terminar con productor de Televisa?

Cómo se recordará, el pasado martes 18 de abril, la revista TV Notas afirmó que actualmente la intérprete de Mermelada se encontraría en una relación amorosa con el productor de novelas, qué es 13 años mayor que ella, pues compartieron varias fotos de ambos dándose besos en la boca a las afueras de un restaurante en la Ciudad de México, destacando que por el momento no quieren hacer nada público y esperar más tiempo para ver si tiene un futuro largo.

Pocos días después de que salieran a la luz dichas imágenes, la actriz brindó una entrevista para Venga la Alegría, en dónde ella se mostró firme al decir que José Alberto era un "hombre en toda la extensión de la palabra", y alguien a quién no se le dificulta entender si alguien está enamorada de él, pues dijo que tiene una personalidad que es imposible que no llame la atención, dejando muy en claro que era un hombre encantador, pero negó rotundamente que tuvieran un romance o algo por el estilo.

Por su parte, el productor de novelas como Destilando Amor mencionó en una entrevista por separado un par de semanas después que: "Siempre he sido besucón, beso en la boca a las que se dejan", señalando que no son pareja, explicando que: "hacen todo un rollo de algo que fue una emoción de alguien que estaba haciendo algo que quería hacer en su vida profesional, o sea, con todo el respeto del mundo, Mariana es una gran mujer, es una mujer muy linda, muy sana, pero no estoy libre, yo tengo pareja, se llama Mimi Morales", descartando una relación y que haya pasado algo más que el beso.

Ahora tocó el turno de Morales de hablar con respecto a lo que pensaba de este tan polémico que ya tiene más de dos meses siendo el tema de conversación para los medios de comunicación, así que en una entrevista con TV Notas, la famosa actriz dijo que cuando vio la noticia sobre el beso de ambos sí se sacó de onda y no supo por un momento como reaccionar al ver a su novio con la famosa cantante de Niña Mala, por lo que fue a encararla.

Según lo relatado por Morales, no tuvo pelos en la lengua para hablar con Mariana con respecto a que es lo que había pasado entre ella y el padre de Sofía Castro, y que cuando tuvo todas las versiones ha quedado tranquila con la situación, afirmando que no le preocupaba el que su pareja se diera un beso por impulso con una amiga de él de años, destacando que todo seguía viendo en popa con el productor.

Mariana y el productor despertaron rumores de romance. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui