Tras 6 años en TV Azteca y despido de 'VLA', 'La Bebeshita' anuncia proyecto ¿dentro de Televisa?

Ciudad de México.- Después de haber estado por poco más de seis años al aire en TV Azteca y tras ser despedida de Venga la Alegría: Fin de Semana, la reconocida influencer y presentadora de TV, 'La Bebeshita', recientemente sorprendió a sus millones de seguidores al haber anunciado un nuevo proyecto que tiene entre manos lejos de la empresa del Ajusco, ¿acaso será dentro de Televisa?

Como se sabe, Daniela Alexis, nombre verdadero de 'La Bebeshita', desde hace casi una década que realizó su gran debut en la televisión mexicana de la mano de la empresa del Ajusco, al formar parte de Enamorándonos, donde brilló con su gran carisma y dio mucho de que hablar por su relación con el reconocido exintegrante de Guerreros 2020, Brandon Castañeda, pues su romance estuvo lleno de escándalos.

Pero, Daniela no solo brilló con los 'Amorosos', como se le dicen a los exparticipantes, sino que también lo hizo en varios de sus realitys shows, tales como MasterChef Celebrity, en el que demostró tener un gran talento culinario al igual que de baile con el Quiero Bailar, y finalmente, en octubre del 2021 como una de las conductoras principales dentro de Venga la Alegría: Fin de Semana, donde estuvo más de un año.

Esto pues ella fue una de las que resultaron ser despedida de la emisión matutina, en enero de este 2023 junto a varios de sus colegas, tales como la reconocida actriz y conductora, Gaby Ramírez, como parte de la limpieza y cambios dentro de la empresa, que se dice que en los siguientes meses va a seguir sorprendiendo con los cambios que realizarán, pues habrá más despidos aparentemente.

Tal parece que estos rumores podrían llegar a ser ciertos, debido a que 'La Bebeshita' acaba de confirmar que deja la empresa del Ajusco, pero no por la televisora San Ángel, sino que será para Telemundo, debido a que recientemente esta cadena acaba de compartir que la famosa presentadora está en su nuevo reality show denominado Los 50, del cual no se sabe demasiado pues no han habido tantas filtraciones.

Pero de lo poco que se conoce y que ahora han dejado ver, se ha podido verificar que 'La Bebeshita' será una de sus participantes, al igual que Castañeda, Manelyk González, Macky González y muchas otras celebridades de las televisoras antes mencionadas, y que cada una de ellas van a estar en medio de competiciones para seguir avanzando, muy al estilo de Survivor México con otros retos aparte.

