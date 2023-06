Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que toda la dinastía Pinal, incluida su matriarca, la reconocida actriz y muy querida productora, Silvia Pinal, dieran a conocer que recibieron una devastadora noticia medicamente, la hermana de Sylvia Pasquel, la famosa Marypaz Banquells, acaba de brindar una entrevista en exclusiva para Venga la Alegría, en la que acaba de hacer una fuerte revelación sobre lo que piensa al respecto.

Como se sabe, la tarde del pasado lunes 26 de junio, Luis Enrique Guzmán, el hijo menor de Silvia, lanzó un comunicado en sus redes sociales, donde confesó que se realizó una prueba de paternidad con el que se creyó era su hijo menor, Apolo, señalando que lamentablemente resultó no ser su padre biológico, por lo que ha comenzado un proceso para deslindarse de sus derechos y obligaciones paternales.

Pocas horas después de este hecho, la prensa de TV Azteca captó a Marypaz, la cual es una de las medias hermanas de Pasquel, por lo que le cuestionaron que era lo que pensaba ante el hecho de que Luis Enrique en realidad por varios años estuvo criando a un hijo que no es suyo, a lo que ella fue tajante al decir: "Me acabo de enterar, pero yo no tengo nada que decir, yo no soy familia, yo nada más soy hermana de Sylvia no tengo nada que ver con eso, yo no tengo nada que ver y no puedo decir ni opinar".

Pero, ante tanta insistencia de la prensa que le decía que era una persona muy allegada a la familia Pinal que es lo que podía decir al respecto, si la familia sabía algo o si es que ella tenía información que pudiera compartir con ellos en ese momento, a lo que simplemente dijo: "miren muchachos yo no tengo nada que ver, yo no puedo opinar, pero yo digo, si ya es tu hijo como para que le haces pruebas, pero no sé, yo no sé", dando por terminado el tema.

Tras esto, la prensa aún insistió con temas de la familia Pinal, por lo que le cuestionaron sobre la boda de Michelle Salas, de la cual mencionó que: "no me llega la invitación... Yo me imagino que ya ellos darán los pormenores de su boda", además de señalar que no cree que Luis Miguel debería de entregarla altar, sino que: "Yo creo que Stephanie Salas ha sido una excelente padre y madre, y creo que merece un lugar muy especial pero eso es una decisión muy personal".

Finalmente, con un tema mucho más personal de su vida privada, la prensa del matutino le cuestionó sobre las polémicas que siguen envolviendo a su exesposo, Alfredo Adame, como el hecho de que le haya sido infiel con la hoy difunta Lili Aragón, algo a lo que ella señaló que duda de su infidelidad, pero no por él, sino por ella ya que eran grandes amigas y se conocían desde pequeñas, pero agregó que no puede poner las manos al fuero por nadie.

Fuente: Tribuna del Yaqui