Tras dura separación de Alejandro Fernández, América Guinart se casa nuevamente y exhibe FOTOS

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber vivido uno dura separación con el famoso y reconocido cantante del regional mexicano, Alejandro Fernández, recientemente la querida madre de sus hijos, América Guinart, recientemente empleó sus redes sociales para revelar que se casó nuevamente con el empresario Álvaro Favier, por lo que con sus millones de seguidores quiso exhibir FOTOS del especial momento.

Como se sabe, en el año de 1992 el reconocido 'Potrillo' y Guinart se dieron el sí acepto ante el altar, en donde se juraron amor eterno, del cual nacieron sus tres hijos, Alex, Camila y Fernanda Fernández, sin embargo, en el año de 1998 ambos decidieron ponerle fin a esta unión matrimonial, y aunque fue un proceso muy duro y doloroso para América, ella encontró consuelo en sus hijos y por ellos formó una gran amistad con el cantante.

Varios años después de la separación, América logró rehacer su vida y encontró el amor con Álvaro alrededor del 2010, comenzando así una relación sentimental que al día hoy había sido manejada en la más completa discreción por decisión propia, pues aunque comparte la mayor parte de su vida, quiso mantener ese espacio únicamente para ella y sus familiares y amistades más cercanas.

Leyenda

Pero ahora, este martes 27 de junio compartió que después de una década al lado del guapo empresario y tras convertirse en abuela en dos ocasiones, ha dado un paso importante y volvió a casarse en una preciosa ceremonia con el empresario realizada en el Four Seasons Resort Tamarindo, ubicado en las costas de Jalisco, en donde estuvieron rodeados por sus respectivas familias.

Ante esto, a través de su cuenta de Instagram compartió una serie de imágenes en el que se le puede ver en su precioso vestido de novia tomada de la mano de su pareja, junto al mensaje: "Les comparto estas fotografías con todo mi amor para decirles que crean en el amor, crean en nuevas oportunidades, crean que la vida puede ser plena a pesar de sus adversidades. Vivan en positivo y en amor y tarde o temprano eso retorna con más fuerza".

Finalmente, quiso reconocer que actualmente: "Me encuentro en un momento muy feliz de mi vida. Dios me ha regalado muchas bendiciones en todos aspectos. ¡Ustedes son parte importante de mi mundo, es por eso que quiero hacerles partícipes de mi gran momento y de mi felicidad! Los quiero con todo mi corazón", exhortando a sus miles de seguidores que no se rindan y sigan buscando su felicidad en casa ámbito de su vida.

América se casa. Instagram

Fuente: Tribuna del Yaqui