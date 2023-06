Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que el reconocido presentador y querido actor, Daniel Bisogno, revelara que dispararon contra su exesposa y madre de su hija, Cristina Riva Palacios, en lo que parece ser un intento de asesinato, este empleó sus redes sociales para revelar que regresó al hospital a casi un mes de haber estado al borde de la muerte por un muy importante motivo, despertando la preocupación de TV Azteca.

La mañana de este martes 27 de junio, Daniel a través de su cuenta de Twitter denunció que la madre de su hija, Micaela, pudo haber sido asesinada justo afuera de la empresa del Ajusco, pues cuando iba en búsqueda de una bebida fue abordada por un sujeto que quería asaltarla, señalando que por fortuna no logró su cometido y los impactos de los balazos que detonó en su contra solo dieron contra su camioneta.

Ante esto, el actor de Lagunilla Mi Barrio narró detalles de lo sucedido completamente indignado con la seguridad del país, contando que: "Saliendo de la plaza Santa Teresa en frente a TV Azteca, la mamá de mi hija fue por un café y saliendo de la plaza sobre camino Santa Teresa intento asaltarla un sujeto y disparo contra el vehículo", afirmando que ella estaba completamente bien y exhibió un par de fotografías de los orificios de balas en su parabrisas y vehículo.

Y ahora, un par de horas después de este impactante mensaje, una vez más el presentador despertó las alarmas de sus miles de seguidores, debido a que mediante sus redes sociales acaba de revelar que una vez estuvo de regreso en el hospital en el que casi pierde la vida hace unas cuantas semanas atrás, confesando el importante motivo, ¿será acaso que ha sufrido una recaída con su cuadro hepático?

Afortunadamente, el presentador dejó en claro que su visita a dicho nosocomio no es por una recaída o porque se encuentre mal de salid, sino es por el hecho de que se realizó otro estudio, mencionando que: "He salido de un procedimiento médico con mucho éxito, estoy muy feliz, estoy cerca de estar al 100", dejando muy en claro que su recuperación marcharía viento en popa y no habría de que preocuparse.

Cabe mencionar que el motivo del susto es debido a que el pasado 29 de mayo, la periodista líder de espectáculos, Pati Chapoy, infirmó en Ventaneando que lamentablemente Daniel tuvo que ausentarse debido a una terrible complicación médica que lo llevó al hospital y al quirófano de emergencia, explicando que tuvo un cuadro hepático y que se le rompieron varias venas esofágicas, las cuales en la cirugía tuvieron que ligarles de nueva cuenta.

