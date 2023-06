VIDEO: Alfredo Adame rompe el silencio sobre su ausencia en la marcha LGBT+, ¿recibió amenazas?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Alfredo Adame causó gran polémica desde hace algunos meses cuando se presentó en una conferencia de prensa que ofreció el comité organizador de la Marcha del Orgullo LGBT+ en la Ciudad de México, pues muchos miembros de la comunidad mostraron su descontento con que volviera a formar parte de la celebración ya que no lo consideran un aliado ni un digno embajador.

El primero en mostrar su rechazo fue su propio hijo, Sebastián Adame Banquells, quien indicó que es una persona homofóbica por los comentarios que lanza y resaltó que ni siquiera a él lo pudo apoyar ya que no quería que se hiciera pública su preferencia sexual para evitar burlas o cuestionamientos para ambos, así que hizo un llamado para que no lo tomaran en cuenta para el evento.

Por su parte, Polo Morín también saltó a decir que Adame no lo representa ya que es una persona agresiva y que insulta a la comunidad, pero más tardaron en mostrar su disgusto que en lo que les dio respuesta, pues al joven actor de "pobre diablo" y de "loquita desmecatada" no lo bajó, mientras que a su hijo lo tildó de "malagradecido" ya que él asegura que siempre lo apoyó y le dijo que lo defendería de todos más allá de su orientación sexual.

Alfredo Adame Marcha del Orgullo 2022

Al final, lograron su objetivo y le retiraron la invitación al llamado 'Rey del Rating', quien se la pasó pregonando que a pesar de no ser requerido iba asistir, argumentando que la mayoría lo quiere y que en la edición pasada fue un éxito, pero al final no se presentó y generó muchas dudas ya que se llegó a decir que había recibido amenazas para que no acudiera a desfilar como lo hicieron otras celebridades.

Fue en el programa La Mesa Caliente, donde Alfredo Adame rompió el silencio y explicó los motivos de su ausencia y niega haber recibido algún tipo de amenaza o amedrentamiento: "Qué me van a estar amenazando, ni soy misógino, ni soy homofóbo, ni absolutamente nada, soy un ser universal".

Adame compartió que ese día estuvo en la fiesta de un amigo fungiendo como Dj, faceta en la que le ha ido muy bien y asegura no deja de firmar fechas e incluso ahora da clases a los jóvenes que se quieren dedicar a la música, así que de este modo negó que su ausencia haya tenido que ver con terceras personas y recalcó que siempre ha brindado su apoyo a los miembros LGBT+.

Respecto a la relación que sostiene con su hijo, el actor reiteró que es nula al igual que con Mary Paz Banquells, pues no tiene intenciones de reconciliarse con ellos y llevan más de 3 años sin tener ningún tipo de comunicación e incluso los ha amenazado con quitarles el apellido, mientras que a Vanessa Adame Castillo es a la única que considera de su familia y será su máxima heredera.

Fuente: Tribuna