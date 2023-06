Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunas horas el famoso conductor Paul Stanley logró apoderarse de la atención de todo su público de Televisa debido a que mostró su lado más vulnerable y sensible antes las cámaras. Resulta que el actual habitante de La Casa de los Famosos México no pudo contener las lágrimas al ver una fotografía de su padre, Paco Stanley, quien hace poco cumplió 24 años de fallecido.

Como se recordará, el fallecido presentador de Las Estrellas y TV Azteca fue asesinado el 7 de junio de 1999 por al menos cinco hombres luego de salir del restaurante El Charco de las Ranas y aunque ya pasaron más de dos décadas, el homicida y las circunstancias del incidente aún no han sido esclarecidas por lo que hablar del tema aún provoca gran auge. Pero para Paul, recordar a su padre le genera demasiado dolor.

Y es que el joven conductor del programa Hoy era apenas un niño cuando a Paco le arrebataron la vida. Ante las cámaras del Canal 5, Stanley contó lo difícil que ha sido vivir con la ausencia de su padre luego de ver una fotografía de él: "No me pudo ver crecer, no me pudo ver lo que estoy haciendo, lo pienso todos los días y es un homenaje lo que hago todos los días para él", dijo visiblemente conmovido y entre lágrimas.

Asimismo, el actor de telenovelas como Soy tu dueña, Camaleones, Un refugio para el amor y Mi querida herencia platicó que la imagen que estaba apareciendo ante las cámaras era una de las últimas que se pudo tomar con su padre: "Esta es una de las últimas fotos que nos pudimos tomar, ¡ah! perdón, me puso a hacer las planas de la Y de cómo debíamos hacerlo los Stanley, este niño tuvo que crecer muy rápido y vivir cosas muy fuertes".

Sumado a ello, hace unas horas Paul también vivió momentos muy difíciles dentro de La Casa de los Famosos, debido a que tuvo una fuerte crisis de ansiedad. El presentador no pudo evitar conmoverse luego de escuchar que su madre, Mónica Durruti, le había ido a echar porras a las afueras del lugar donde se graba el reality y tuvo un breve colapso emocional, que hizo que se aislara en los vestidores de la casa.

Varios de sus compañeros de LCDLF México como Emilio Marcos, Apio Quijano, Jorge Losa y Nicola Porcella estuvieron con él hasta que logró reponerse y le hicieron saber que estaban apoyándolo siempre; asimismo, le recomendaron pedir ayuda como pedir medicamento para aliviar sus síntomas.

Fuente: Tribuna y YouTube El 5