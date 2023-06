Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este miércoles 28 de junio se llevará a cabo una nominación más dentro de La casa de los Famosos México, el exitoso reality show de Televisa donde miembros de la farándula permanecen en aislamiento y además son grabados las 24 horas del día a modo de que el público en el exterior pueda otra al tanto de cada cosa que hacen o dicen. Mnetras se sabe quien está en riesgo de abandonar el lugar, se ha pedido que una de las concursantes sea investigada por las autoridades federales pues se dijo, no tiene una mascota común casa, sino que posee un lobo, especie que además de ser salvaje, no debería ser domesticada. Nos referimos a Raquel Bigorra.

La conductora de origen cubano estuvo a un paso de salir de la casa el pasado domingo 25 de junio ya que fue una de las tres nominabas de la semana. Actualmente ha atraído la atención ya que el actor y cantante Jerry Velázquez, quien además de haber incursionado en proyectos de Disney es famoso por ser parte del elenco de Me Caigo de risa, aseguró que la antes mencionada tiene un loco al cual trata como animal de compañía, hecho que denunció a través de la plataforma digital Twitter.

El histrión mencionó en la plataforma digital que en el pasado, tuvo la oportunidad de visitar la casa de la conductora por temas laborales. Lo que él pensaba que sería un momento ordinario, en realidad lo dejó helado pues notó que la famosa no tiene un perro para cuidar su casa, sino que se trataba de un lobo. Incluso, narró que mientras estaba en entrevista con Bigorra, convivió con el animal pues de inicio pensaba que sí era un can pero pronto notó que no se trataba de uno de una raza parecida a estas especies salvajes, sino que sí era un lobo.

Conforme se iba acercando me di cuenta de que esa madre no era un perro, era un LOBO. Me cagué. Me olió la mano y cuando le quise acariciar la cabeza hizo un movimiento brusco", escribió.

El relato del actor y cantante no pasó desapercibido no solo por sus miles de seguidores, sino que además la actriz María Elisa argumentó que el famoso no mentía ya que ella había estado presente en tal entrevista y también e había percatado que Raquel Bigorra no tiene un perro como mascota sino un lobo, especie que además causó pánico entre el resto de la producción quien durante la entrevista actuó con sigilo para no alterar al animal y con ello, causar que la situación se tornara a mayor.

Yo estaba ahí. Confirmo. Al día siguiente googleamos y en efecto, esa chica tiene un lobo de mascota jajaja", escribió la actriz.

Internautas pidieron que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) interviniera pues esta, desafortunadamente, no es la primera vez que famosos o millonarios son exhibidos por tener especies salvajes como mascotas. Del mismo modo, se pidió que en caso de ser en realidad un perro, igual haya una investigación de parte de las autoridades federales para esclarecer los hechos no solo con el fin de evitar problemas a futuro, sino que además personas como Jerry Velázuez ya no tuvieran temor en caso de tener que acudir de nueva cuenta a la casa de la cubana.

Empezando porque... ¿para qué llamas a un perro que no conoces? No sabes sus modos y costumbres, así que pudiste haber metido en un problema a tu anfitriona y pues no se vale... eso fue imprudencia, pero así con sustos se aprende", se lee en uno de los comentarios.

Actualmente hay varias razas de perros cuyo aspecto es muy similar al de un lobo. Ejemplo de ello es el pastor alemán cuyo pelaje es de tonalidades parecidas a las de estas especies noctámbulas. No obstante, hay otros que sí podrían pasar por un lobo como es el caso del alaskan malamute, el blue bay shepherd, un husky siberiano, el perro finlandés de Laponia, el perro lobo de saarloos o el perro lobo checolovaco. Al enristra varias de estas especies, hubo comentarios en donde se hizo referencia a los relatos de la actriz Martha Higareda a quien se tachó de mitómana, solo que en este caso fue en contra del miembro de Me caigo de risa.

Así es Yordi, ahí comprobé que Raquel Bigorra tenía uno de los lobos de Crepúsculo".

