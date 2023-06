Ferka toma medidas ante los ataques de los haters que se ganó con su participación en 'LCDLFM'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México es el programa más comentado en las redes sociales, pues gracias al formato 24/7 que implementaron es que se puede conocer la verdadera personalidad de los concursantes, así que el público no ha dudado en mostrar sus favoritismos, pero también en descargar su odio contra los que consideran que no han actuado de la mejor manera.

Sin duda, María Fernanda Quiroz, quien es mejor conocida en el mundo de la farándula como Ferka, es una de las que más haters ha logrado acumular y es algo que le ha costado asimilar, pues tras salir como la tercera eliminada del show no esperaba encontrarse con tantas reacciones negativas hacia su participación, es por eso que ha tomado algunas decisiones para no verse afectada.

Los televidentes ya estaban deseosos de ver partir a la actriz de 36 años, pues a lo largo de los días que estuvo presente no logró conectar con ninguno de sus compañeros e incluso se le fueron encima en las redes por las caras que hacía a Wendy Guevara, quien hasta ahora es la favorita y resaltan que el único contenido que ofreció fue su supuesto romance con Jorge Losa, el cual nunca terminó de cuajar y hasta los mismos participantes sospechaban que era un montaje.

En entrevista con Adela Micha, Ferka se enteró de todo el odio que generó en el público, por lo que se dijo sorprendida y resaltó que todo fue cosa de la edición que presentó Televisa, algo que no puede controlar: "¡Ay Dios mío! que feo estar aterrizando de esta manera me duelen estas palabras, considero que el decir odio es demasiado fuerte, yo sabía y tengo la noción que este tipo de juegos, pueden llevar a eso…".

La ex de Christian Estrada señaló que se le está juzgando por lo que pasó en tres semanas, así que considera que eso no la define y confía que la gente que sí la conoce sabe que perfecto la clase de persona que es, directa y frontal, por lo que espera seguir recibiendo su apoyo, pues considera que a ella la perjudicaron con la imagen que presentaron en la edición de La Casa de los Famosos México, aunque se le olvidó que se puede ver sin ningún tipo de cortes.

A pesar del mal recibimiento que ha tenido, Ferka ha decidido continuar con sus actividades, aunque no deja de recibir ataques, pues en su reciente publicación en Instagram, donde mostró una foto posando a lado Burrita Burrona y Turbulence Queen, optó por limitar los comentarios ya que le estaban llenando la cajita de malas reacciones, destacando que no quieren verla más en la pantalla chica.

Instagram @ferk_q

No obstante, no para de agradecer a sus 'Ferkawers' por el apoyo que le han brindado incluso en los momentos más difíciles como este, pues sabe que nunca la van a soltar y que seguirán con ella en los nuevos proyectos que está por emprender, pues si bien en esta ocasión no le fue como esperaba, sus planes siguen con más reality shows y principalmente en la actuación, de tal modo que pronto podría regresar a las tarimas.

Fuente: Tribuna