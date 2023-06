Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica influencer Frida Sofía aprovechó el escándalo que vive la familia Pinal para burlarse de ellos luego de mantenerse distanciada durante varios años tras denunciar a su madre y abuelo por corrupción de menores y abuso. A través de una entrevista con el programa Chisme no Like, la estrella de las redes sociales se burló de Luis Enrique y Alejandra Guzmán luego de enterarse que el pequeño Apolo no sería hijo biológico de su tío.

Como se recordará, el empresario y músico emitió un comunicado de prensa para informar que se sometió a una prueba de ADN el pasado 13 de mayo con su presunto hijo de 3 años, que arrojó 0 por ciento compatibilidad genética, por lo que procedería legalmente para disolver el vínculo paterno filial, hecho que ha provocado la reacción de algunos integrantes de la familia Guzmán Pinal, entre ellos el de Frida Sofía, hija de la rockera.

Después de que se fracturó la relación entre la también modelo y Alejandra, la intérprete de Mala hierba declaró que Apolo era su sobrino favorito, y que había considerado dejarle toda su fortuna. En sus recientes declaraciones, Frida dejó claro que está contenta de la situación que vive su familia: "Es que en esta vida tienes que aprender que te pongas o te quites, si te toca, te toca, y si tienes lo que tienes, ok explótalo", dijo a través de un audio.

Alejandra Guzmán y Apolo, su supuesto heredero universal

Asimismo, la joven mencionó que desde hace tiempo se especulaba que Apolo no era hijo de Luis Enrique: "Ahora el señor se hizo la prueba… siempre así como de 'no se parecen'". Pero la crítica no se detuvo ahí, pues la influencer de 31 años recordó el momento en que despotricó contra su tío materno tras darse a conocer que presuntamente Luis Enrique y Mayela sustrajeron objetos de valor de la casa de doña Silvia.

Frida Sofía asegura que desde hace años ella ha dicho que su tío Luis Enrique es una 'fichita', al igual que su aún esposa Mayela Laguna, con quien lleva casado desde 2018: "Regrésale como hace 3, 4 o 5 años, que yo llevo diciendo que la cac... flota, que este güey es un Le*ch Enrique, o sea Le*ch (rabo verde) Enrique, ni modo, es que no, no, no, neta es como cuando el mono se viste de seda, sigue siendo un mono, perdón, que ofensa a los monos, si los monos son divinos".

Fuente: Tribuna