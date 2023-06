Habrá pleito: Leonardo García revela que su madre y hermanos impugnarán herencia de Andrés García

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El lunes pasado se reveló el contenido de la herencia de Andrés García, la cual firmó poco antes de su muerte; en ella se estableció que, del 100 por ciento de su patrimonio, serán cuatro las personas beneficiadas, las cuales recibirán un 25 por cierto de sus bienes. Se trata de Margarita Portillo, albacea; Rosa María García, hermana del actor; Andrés jr; y Andrés Portillo, hijo de la viuda del actor.

Ante esto, Leonardo García, hijo del fallecido actor, rompió el silencio y contó que tanto Sandra Vale como Andrés García jr. y su madre, recurrieron a la ayuda legal de Roberto Palazuelos y su papá con la finalidad de impugnar el testamento en el que don Andrés. Luego de que trascendiera que presuntamente de esa porción del legado de García ya no quedaba nada, los hijos y la primera esposa de don Andrés han acudido a sus defensores legales para refutar esta decisión del protagonista de Pedro Navaja.

"En esas andan, creo que tienen que checar lo del testamento, y tengo entendido que sí […] Esto toma tiempo, tienen que ir checando para hacer las cosas bien hechas", dijo Leonardo en entrevista para el programa Ventaneando. Con relación al departamento en el que ahora vive Sandra Vale y que también les dejó en legado a Andrés jr. y Leonardo, este último manifestó que en realidad este inmueble siempre ha pertenecido a su mamá.

Ese departamento pues es de mi mamá, o sea, realmente no nos lo dejó ni a mí ni a mi hermano, es de mi mamá y se compró con la casa donde vivíamos juntos en San Jerónimo, o sea, mi abuelo fue el que compró esa casa, y prácticamente ese dinero venía de la familia de mi mamá, que lo pusieron a nombre de mi papá, pues eso fue hace 30 años, o sea, ya era decisión de ellos, y bueno, por lo menos obró bien en algo", expuso.

De la misma manera, Leo no perdió la oportunidad de externar su descontento contra la viuda de Andrés García, luego de que Margarita Portillo revelara que presuntamente nació fuera del matrimonio de sus padres. "No me voy a rebajar a esos niveles, sinceramente, si ella tiene algún coraje, es el problema de ella, vela como se expresa de nosotros, o sea, no hay un nivel, porque ella no tenía porqué haber hablado así tan burdo y tan feo", expresó.

Finalmente, Leonardo García aseguró que siempre estuvo al pendiente de la salud de su padre y que nunca le pidió dinero al actor para sobrevivir. "Yo hice 15 novelas como protagónico, trabajé con Anthony Hopkins, soy empresario, tengo una inmobiliaria, o sea, la gente lo sabe, ¿de qué está hablando?, si yo he trabajado toda mi vida. Cuando salió que no querían atenderlo su disque mujer y hermana… me lo llevé a mi papá las tres veces que salió del hospital que ellas no quisieron cuidarlo o no podían", puntualizó.

Novia de Leonardo García da su opinión

Por su parte, Flaminia Villagrán, pareja de Leonardo García, dio su postura sobre la batalla legal que iniciará la familia de su novio contra la viuda de Andrés García. En el mismo evento donde Leonardo manifestó que la mujer que le dio la vida y Andrés jr. recurrieron a sus abogados para ver la forma de impugnar el testamento, Flaminia manifestó que ella no apoya el que las personas se separen por esta situación.

"Yo realmente nunca he sido partidaria de pelear por dinero, mucho menos entre familias, se me hace algo muy feo, y es muy triste porque de hecho muchas familias se separan por este tipo de cosas", dijo Villagrán en entrevista para el programa Ventaneando. De la misma manera, la doctora guatemalteca recalcó que lo mejor para todas las personas es no esperar nada de nadie en el aspecto económico.

"El amor es sincero y es desinteresado a mi parecer, uno tiene que, en el amor es dar, no ver qué recibo, y para avanzar en la vida uno tiene que trabajar y uno tiene que hacer sus cosas, no esperar que le caiga a uno", declaró. Finalmente, la también cantautora reveló que su pareja se encuentra decepcionada por la forma en que don Andrés García decidió repartir su herencia.

Obviamente Leonardo está muy afectado, pero más por el sentido sentimental, como que siente ¿en qué falló con su papá?", confesó Flaminia Villagrán.

