Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tantos rumores y dimes y diretes, la reconocida actriz de Televisa de origen ruso, Irina Baeva, en una reciente entrevista con diferentes medios de comunicación acaba de reaccionar a la infidelidad de su prometido, el galán de novelas y boxeador, Gabriel Soto, que hace poco habría confirmado la también actriz, Sara Corres, además de que habría revelado que ya se casaron en secreto al decirle "marido".

Como se recordará, meses atrás, el mundo del espectáculo quedó en completo shock después de que trascendiera que el romance entre Soto y Baeva había llegado a su fin, y poco después se especuló que el actor estaría intentando conquistar a Corrales, sin embargo, después de que Gabriel e Irina confirmaron que retomaron su relación, Sara habló sobre la cercanía que llegó a tener con su compañero de trabajo y reveló las atenciones que el galán de telenovelas tuvo con ella, hecho por el que ahora Baeva rompió el silencio.

Esto sucedió cuando varios medios de comunicación, como Sale el Sol, captaron a Irina llegando al aeropuerto de la Ciudad de México la noche del pasado martes 27 de junio, donde fue cuestionada por las recientes declaraciones de Sara, quien aseguró que Gabriel Soto le envió flores durante las grabaciones de la telenovela Mi Camino es Amarte, donde la colombiana y el mexicano eran pareja, afirmando que fue pretendida.

Gabriel e Irina. Internet

Chicos, miren ya, de verdad, yo creo que ya hay que darle vuelta a la página, yo lo que me quieran preguntar de mi trabajo, o lo que me quieran preguntar de las cosas que tengan que ver conmigo yo feliz de la vida, ustedes saben, siempre les respondo con muchísimo gusto, pero la verdad que de terceras personas no tengo nada opinar, nada qué decir, y nade sobre todo de los comentarios, de los comentarios, de los comentarios, porque así es como se arma el teléfono descompuesto y no tengo nada qué opinar", expresó Baeva.

En medio de las preguntas, la artista rusa sorprendió al desmentir que "su marido" no podía casarse con ella en Rusia por tener pasaporte americano: "Gabriel tiene pasaporte mexicano de hecho, ay, estoy revelando aquí la privacidad de mi marido. Sin ningún problema podría viajar como cualquier ciudadano del mundo, como cualquier ciudadano mexicano pueden viajar a Rusia sin ningún problema, no hay ningún impedimento", abriendo la posibilidad de que se habrían casado en secreto.

De la misma manera, la intérprete de 30 años manifestó que ya tiene en su poder el vestido de novia con el que contraerá nupcias, declarando que: "Está en mi casa esperando el momento de ser utilizado, aún me queda", dejando muy en claro que todo sigue en planes vigentes y esperan solamente el mejor momento para llegar al altar con todos sus amigos y familiares, haciendo oficial lo que habría sido una boda en secreto.

Irina desata sospechas de boda con Gabriel. Internet

Finalmente, Irina Baeva levantó la mano y no descartó participar en la obra Aventurera, luego de que se especulara que el productor Juan Osorio tiene intenciones de llamarla para que protagonice dicho proyecto, respondiendo: "Quiero mucho a Juan, no he escuchado sus declaraciones, Juan háblame, me encantaría, sería la más feliz, y el día que reciba la propuesta, me consideraré muy afortunada y bendecida",

Ya veremos, ojalá sí se pueda lograr, ojalá primero me la haga. Lo que no haga, aprendo, ¡claro!, aparte ya tengo un poco de experiencia en eso y me puedo considerar casi entonada después de mis clases, y no hay nada en este mundo que no se pueda aprender", afirmó.

Fuente: Tribuna del Yaqui