Natanael Cano reacciona a las declaraciones de AMLO acerca de los corridos tumbados; lo buscó

Ciudad de México.- Natanael Cano, quien es considerado como el pionero de los corridos tumbados reaccionó a las recientes declaraciones que ha dado en sus conferencias matutinas el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de algún modo atacando a este género musical por las letras que manejan que hacen apología al crimen organizado, pero el intérprete de PCR, reveló que el mandatario le preguntó por los costos de sus shows.

Recientemente el presidente de México indicó que los corridos tumbos promueven la violencia, lo material y el consumo de drogas, específicamente se refirió al trabajo de Peso Pluma, quien actualmente es uno de los más exitosos: "No debe aceptarse nada que lleve al consumo de drogas, porque eso es sufrimiento... eso no es felicidad. Es utilizar el dolor humano para enriquecer a una minoría. No queremos a esa sociedad vacía, materialista, de consumo".

En este sentido, Natanael que se ha encargado de defender a capa y espada su género habló en exclusiva para El Universal, donde indicó que a él tampoco le gusta tocar esos temas en su música; sin embargo, reconoce que es el contexto en el que le toco vivir y trata de influenciar a su público con otras cosas, pues sabe que eso no está bien e incluso se ha percatado que la sociedad ya está permeada de la cultura del narcotráfico, tanto que incluso personas cercanas a él como sus sobrinos suben fotos con capuchas y armas falsas.

No obstante, advirtió que en su nuevo álbum no se va a guardar nada y que incluirá canciones del estilo de Ch y La pizza, dedicado a la facción 'Los Chapitos' del Cártel de Sinaloa, aunque sabe que posiblemente esto le traiga algunas críticas, pero siente que su carrera se refrescado con los nuevos talentos como Peso Pluma, quien le ha mostrado su admiración y eso es lo que lo ha motivado a seguir creando.

También indicó que AMLO en algún momento lo contactó para preguntar por sus conciertos, algo a lo que le respondió que por tratarse de él no le cobraría nada, pero al final no lograron concretar nada, así que existe la posibilidad de que se sume a la lista de famosos que han ofrecido conciertos masivos en la Ciudad de México, pero tras estas declaraciones que ha dado quizás ya lo haya dejado descartado.

Fiel a su estilo, López Obrador ha comenzado a enlistar algunos artistas con los que los mexicanos pueden disfrutar de la música sin promover la delincuencia o las adicciones como Peso Pluma, así que entre sus recomendaciones se encuentra No se va de Grupo Frontera o Te mereces un amor de Vivir Quintana, aunque ha destacado que próximamente dará más opciones y Grupo Firme también es de sus favoritos.

