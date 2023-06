Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque han pasado varios meses desde que el mundo del espectáculo se sorprendió con la noticia referente a la muerte repentina del compositor y cantante Julián Figueroa, hijo de los famosos Joan Sebastian y Maribel Guardia, la actriz de 64 años de edad sigue siendo cuestionada por los medios de comunicación con el fin de conocer cómo es que lleva este duelo, evento por el que declaró que ya sabe qué hacer con las cenizas de su hijo dejando con el ojo cuadrado muchos.

La actriz y cantante originaria de Costa Rica aseguró que actualmente se ha enfocado en estar al pendiente de su nieto, Juliancito y de la que fuera su nuera, la actriz Imelda Tuñón, especialmente porque se reveló que al momento de la muerte de Figueroa de 27 años de edad, este no contaba con un testamento y por ello, no se sabía qué seria de sus bienes y sobre todo, lo relacionado con su música. Actualmente, la famosa adelantó que quien se encargará de recibir toda la esencia será el pequeño en quien ella se ha enfocado para lidiar con el dolor.

Juliancito va a ser el heredero de todo. Es un regalo para mí ese niño, es un regalo enorme", dijo.

En cuanto a las cenizas de Julián Figueroa, Maribel Guardia confesó que desde que sucedió el repentino deceso a consecuencia de un infarto al miocardio, la urna ha estado con ella, situación que le ha mantenido seguir cerca del que fuera su único hijo; no obstante, sabe que el algún momento lo deberá llevar a otro lugar y para eso consultó la situación con su actual esposo, Marco con quien determinó que lo más factible sería colocarlas en una Iglesia cercana a su casa aunque por ahora, no se sabe cuándo será que esta acción se lleve a cabo.

Lo hemos hablado Marco y yo que tal vez en un futuro sí, pero me gustaría que fuera en un lugar cerca de la casa, en una Iglesia. Pero, por lo pronto, me he sentido muy bien teniéndolas ahí, pero sé que en algún momento debería hacerlo".

Tras el deceso de Julián Figueroa, Maribel Guardia retomó de manera casi inmediata sus actividades laborales, algo que a la vez la llevó a manifestar que ha sido una buena forma de lidiar con el dolor y hasta lo consideró una buena terapia; sin embargo, también remarcó que además de contar con el apoyo de sus compañeros de trabajo, también ha tenido la oportunidad de hablar con mujeres que como ella, han tenido que lidiar con la pérdida de un hijo, motivo por el que insistió en que nadie debería para por el dolor de perderlos y por esta razón, es que ha mantenido la postura de mantenerse alejada de las conferencias de prensa hasta que se sienta con mejor ánimo.

La gente me va a ver al teatro y las mamás me cuentan historias tristísimas de que les han matado a sus hijas, no quisiera que nadie perdiera un hijo. No pienso en dar conferencias, es muy pronto para pensar en esas cosas, primero tengo que sanarme yo y procesar lo que siento y tal vez en un un futuro podría ser".

Por el momento, Maribel Guardia adelantó que pronto se alejará de México y regresará a Costa Rica para poder convivir con su madre pues manifestó, la ha tenido muy olvidada. Cabe destacar que no se sabe cuánto tiempo estará fuera del país pero la famosa sí dejó claro que el haber soñado en el pasado con su hijo y hasta verlo rodeado de luz, fue un evento que le dio mucha paz, tanto que podría incluso pensar en tomar terapia con una tanatóloga para afrontar de una mejor manera la situación.

La experiencia que tuve con Julián fue muy linda. No he soñado con él, pero la experiencia de verlo lleno de luz y el túnel de luz, la sonrisa, los abrazos que me dio, me transmutó el dolor".

Antes de morir, Julián Figueroa tuvo la oportunidad de colaborar con Amanda Miguel y Diego Verdaguer; sin embargo, el material que grabaron nunca salió a la luz y aún permanece en el tintero; tras el deceso del cantante de origen argentino y ahora el de Julian Figueroa, tanto la actriz como la esposa del intérprete de Volveré o La Ladrona, han platicado sobre sacar un disco póstumo cuyas ganancias también serán para Juliancito, nieto de Maribel Guardia quien tiene apenas seis años de edad.

