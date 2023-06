Santa Fe Klan conmueve a su público al interpretar 'Luka' y revela momentos íntimos con su hijo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El éxito del rapero mexicano, Santa Fe Klan sigue subiendo como la espuma y su carrera se ha expandido a nivel internacional, así que ahora está presentando un tour por varias ciudades de Estados Unidos y su último concierto fue en el Target Center, en Minneapolis, donde logró estremecer a los asistentes al mostrar parte de su intimidad en su faceta como papá.

A penas hace unos días, el intérprete de Te iré a buscar celebró el primer año de su hijo Luka, quien tuvo una gran fiesta y ahora decidió recordarlo en pleno concierto al cantar el tema que creo en su honor y que lleva su mismo nombre, el cual tiene una letra estremecedora en la que narra el amor a primera vista que sintió desde que enteró de su existencia, así como de todo el proceso que fue el embarazo de Maya Nazor.

Durante el evento, el originario de Guanajuato proyectó en el escenario algunas fotografías del nacimiento de su pequeño y cabe resaltar que hasta el momento la canción Luka supera los 17 millones de reproducciones en YouTube, pues se ha convertido en un himno de amor con el que algunos padres primerizos se sienten identificados, dado que también expresa el nerviosismo de explorar esta etapa.

Captura de video

Yo te cuidaré Yo te acompañaré Hasta mi último día, contigo estaré Por ti, moriré Y lucharé contra el mal, lucharé contra todo Ya nada es igual, ya no me siento solo Llegaste a sanar mi corazón roto Cada vez es más mi amor por ti, estoy loco, se escucha en la canción.

No obstante, a pesar de que el joven cantante ha tratado de hacer su mayor esfuerzo para ser el mejor padre para su hijo, no ha estado exento de críticas ya que tras su separación de Maya Nazor, el pequeño se quedó con ella viviendo en Guadalajara, por lo que se le acusó de ser un padre ausente e irresponsable, pero él se ha encargado de demostrar que se mantiene al pendiente y resalta que no tiene por qué exhibir en redes sociales cada que lo visita para que le crean.

A pesar de que ya no está junto a la madre de su hijo, ambos han actuado de una forma madura y por el bien de su hijo mantienen una sana relación, así que no tienen problemas por las convivencias, ni por tener que encontrarse en eventos ya que terminaron en los mejores términos y unen fuerzas para que el pequeño Luka este lleno de amor y tenga lo mejor, aunque han dejado en claro que no hay posibilidad de alguna reconciliación.

Fuente: Tribuna