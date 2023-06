Shock en Televisa: Wendy Guevara se olvida de Nicola y se besa con galán en 'La Casa de los Famosos'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más la reconocida y muy querida influencer de las redes sociales, Wendy Guevara, recientemente logró dejar en completo shock a todo Televisa, debido a que por un momento se olvidó de Nicola Porcella, el reconocido deportista con el que se le ha vinculado sentimentalmente, y se besó al reconocido y guapo galán, Apio Quijano, dentro de La Casa de los Famosos México.

Hace casi un mes que se realizó el estreno el tan esperado reality show antes perteneciente a Telemundo, y ya han comenzado a formarse parejitas dentro de la emisión ante los ojos de los millones de espectadores, siendo la de Porcella y Guevara la que más ha dado de que hablar y que ha gustado al público en general, por la manera tan divertida en la que se ha dado esta química, que dicen podría llegar a una relación amorosa cuando salgan.

Esto debido a que la influencer y el exintegrante de Guerreros 2020 se han estado coqueteando a lo largo de todo lo que ha avanzado el programa entre bromas, hablando de sus propias experiencias, sus jugueteos en las múltiples fiestas que hay, especialmente en la del pasado viernes 23 de junio, debido a que finalmente él tuvo acercamientos más físicos con la reconocida influencer, como abrazos y besos.

Wendy y Apio. Internet

Pero, tal parece que para la integrante de 'Las Pérdidas' no es suficiente, pues ya expresó que si el deportista tiene intensiones de una relación sentimental con ella deberá de buscarla fuera del reality, dejando muy en claro que no se va a ilusionar dentro de la emisión, sorprendiendo a más de uno con estas declaraciones, sin embargo, no fueron lo que únicamente dejó con la boca abierta a sus millones de seguidores.

Sino fue el hecho de que una vez más comenzó a sacar los trapitos de sus compañeros en experiencias homosexuales, comenzando con la reconocido y famosa actriz, Bárbara Torres, a la cual le cuestionó si alguna vez había besado a una chica a lo largo de su vida, quién le dijo que no, de ahí siguió Paul Stanley, el cual confesó que sí y nombró las ocasiones y el por qué, siendo Apio él último que habló al respecto.

En esas confesiones, el cantante de Kabah señaló que sí se ha besado tanto con hombres como con mujeres, pero que jamás con una transexual, debido a que no tuvo a nadie de confianza jamás, por lo que todos comenzaron a gritarle que ahora tenía la oportunidad con Wendy, así que ninguno dudo en darse un beso en los labios ante la mirada de todos, que aplaudieron y gritaron, aunque al final todo siguió su curso normal.

Fuente: Tribuna del Yaqui