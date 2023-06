Talina Fernández: ¿Por qué la conductora mexicana era conocida como 'la dama del buen decir'?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Talina Fernández, quien falleció este miércoles a los 78 años de edad debido a una seria de problemas relacionados con la leucemia que padecía, era una de las periodistas de espectáculos más reconocidas y queridas de la televisión mexicana y que a lo largo de su trayectoria se le llegó a conocer por el sobrenombre de 'La dama del buen decir', mismo que lo acompañó hasta el final de sus días.

Aunque ese apodo se volvió muy popular, algunos desconocen a por la comenzaron a llamar así, pero fue ella misma quien reveló en diversas entrevistas cómo fue que surgió y quién fue el 'culpable' de que la llamaran así. Fue en sus años como periodista de espectáculos cuando participaba en un programa nocturno que la comenzaron a llamar así debido a la necesidad de hacer una entrada distinta para los conductores.

“Cuando yo hice el programa ‘noche a noche’, que fue fantástico para mí, Luis de Llano era uno de los productores, tenía un productor diario y tenían que hacer una entrada diferente”, recordó entonces Talina Fernández quien conducía ese programa con Paco Ignacio Taibo y Horacio Velasco, por lo que la presión de usar un buen lenguaje estaba un poco sobre ella hasta que al productor se le ocurrió la fórmula.

Facebook Talina Fernández Oficial

Fue Luis del Llano quien sugirió 'La dama del buen decir' y así es como se le conoció desde entonces. “Yo ya tenía 36 años, por lo que no podían decir ‘la juvenil Talina Fernández’, entonces yo había entrado a noticieros con Paco Ignacio Taibo y Horacio Velasco y los dos españoles pues no me permitían ni decir ‘ok’, tenía que cuidar el lenguaje castellano", mencionó sobre aquellos años la conductora de televisión.

Tras el programa 'Noche a noche' en donde comenzó en 1983, fue conductora también de 'Ví, video, vencí', 'Nuevas noches', el noticiero 'ECO', 'Gana video', y en años más recientes del programa 'Hoy' en dos etapas, 'Nuestra casa', 'Sale el sol', entre otros. Además llegó a participar en teatro, radio, medios multimedia y fue participante del programa de reality MasterChef Celebrity México.

Por otra parte, cabe recordar que Talina se puede considerar también como un apodo o una forma de recortar su nombre, pues realmente se llamaba Catalina María del Sagrado Corazón Fernández, pero su nombre se lo recortó a simplemente Talina, según algunas versiones esto ocurrió debido a que en una visita uno de sus familiares no pudo pronunciar el nombre de Catalina, así que adaptó el nombre para que le resultara más sencillo.

Fuente: Tribuna