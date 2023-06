Comparta este artículo

Ciudad de México.- William Levy está enfrentando nuevos rumores de una posible infidelidad a su exesposa Elizabeth Álvarez, con quien al parecer se estaba dando una nueva oportunidad, y es que hace algunas horas la revista TVNotas desató el chisme de que estaría saliendo con Samadhi Zendejas, su actual compañera de proyecto. La madre de los hijos del galán de novelas ya rompió el silencio y dejó ver que está muy lastimada por esta nueva especulación.

Hace algunas horas Gutiérrez alertó a sus seguidores al mostrarse muy activa en redes sociales con reflexivos mensajes en medio del nuevo escándalo que tiene el exactor de Televisa, quien fue captado con su compañera protagónica demostrando presuntamente que mantienen una buena relación dentro y fuera del set donde graban la telenovela Vuelve a mí. Y es que como se sabe, Levy tiene fama de ser un don Juan y en varias ocasiones ha enfrentado rumores de infidelidad.

De acuerdo a información de Agencia México, durante los 20 años de relación de Elizabeth con el cubano, la pareja ha terminado en varias ocasiones, pero se han reconciliado y continuado su vida en familia, viendo crecer a sus dos hijos, Christopher (17 años) y Kailey (13). En el pasado, el actor ya ha sido acusado de serle infiel con sus parejas protagónicas como lo fue con Jacqueline Bracamontes en Sortilegio (2009), con Maite Perroni en Cuidado con el Ángel (2008) y Ximena Navarrete, con quien llevó el crédito principal en La Tempestad (2013).

Hace algunas horas Elizabeth utilizó sus historias de Instagram para enviar un mensaje con el que parece reaccionar a la nueva polémica que envuelve al padre de sus hijos: "No te arrepientas de dar todo por amor… porque cuando tengas que irte sabrás ¡que no quedó nada por dar!". Y a pesar de que la conductora no ha hecho comentarios explícitos sobre las fotos de William con su compañera de proyecto entrando a un hotel, sí colgó varias indirectas:

Cuando alguien no es adecuado para ti, Dios continuamente hará que te lastime hasta que seas lo suficientemente fuerte para dejarlo ir", se lee en una de sus historias.

Fuente: Instagram @gutierrezelizabeth_

Horas más tarde, Elizabeth compartió otro contundente post: "Y te creí", junto a una de las imágenes más románticas de la película The Notebook, donde el protagonista le promete a su pareja que, a pesar de las dificultades, apostarán siempre por el amor. Finalmente, la también conductora publicó una frase que atribuyó a la cuenta @dimming_the_gaslight: "La locura es cuando amas tanto a alguien que lo ayudas a destruirte tratando de salvarlo".

Por su parte, el cubano ha decidido no afrontar los rumores sobre su vida personal y solamente compartió una fotografía en la que aparece acompañado de su hija con el siguiente texto: "Y mientras yo teniendo visita VIP en los studios... mi niña hermosa que lindo siempre que compartimos tiempo juntos. Gracias por regalarme siempre tantas sonrisas. Tu apoyo y afecto inquebrantables se han convertido en mi luz guía. Mientras que otros pueden no entenderme o apreciarme completamente, tu amor incondicional me recuerda lo que significa la verdadera conexión".

