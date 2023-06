Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de su aparente y muy sonado veto de Televisa, su fuerte pelea con la reconocida actriz y polémica presentadora, Galilea Montijo, la muy querida exreina de belleza y famosa conductora de TV, Marisol González, acaba de dejar a más de uno con la boca abierta, debido a que está de regreso en el programa Hoy, donde lució espectacular en un atuendo dorado, ¿acaso será para quedarse de forma permanente?

Como se sabe González siendo una jovencita comenzó en la vida pública en el año 2002 al haber sido la ganadora del certamen Nuestra Belleza México, teniendo la oportunidad de representar a México en el concurso Miss Universo 2003, tras lo que en el 2005 debutó el telenovela Contra Viento y Marea en la empresa San Ángel, y más tarde participó en las series Vecinos y RBD: La Familia, en el 2008 se integró al equipo de Televisa Deportes y en el 2018 al matutino producido por Andrea Rodríguez.

Pero después de tres años en el famoso programa, como se recordará, a mediados del año 2021 González impactó a sus millones de seguidores cuando confirmó que sí dejaba el matutino antes mencionado en vivo, revelando que el motivo de su despedida de Montijo, Andrea Legarreta y el resto de sus compañeros era debido a que su esposo tuvo una oportunidad laboral fuera de la Ciudad de México y como familia decidieron permanecer juntos e irse con él.

Pero, al igual que siempre, no se hicieron esperar los rumores y afirmaciones del columnista y presentador Sale el Sol, Álex Kaffie, sobre que su salida se debía a que no toleraba las actitudes tan groseras y pleitos que tenía con Montijo y Legarreta, sin embargo, pocos meses después en una entrevista con Hola, la presentadora dejó en claro que no ha tenido nunca peleas con cualquiera de ellas y que sus motivos dados eran los verdaderos.

Aún así, en el público a quedado la duda con respecto a si eso era verdad, por lo que este miércoles 28 de junio, su regreso al famoso programa ha causado un gran revuelo entre sus millones de espectadores, los cuales en las redes sociales la han llenado con halagos y positivos mensajes para que regrese de forma definitiva a la emisión, asegurando que han extrañado su carisma y belleza ante la pantalla.

Lamentablemente para muchos, su presencia es solamente temporal, debido a que se encuentra presente debido a que cubre la ausencia de su reconocida colega, la muy querida presentadora, Tania Rincón, la cual actualmente se encuentra de gira por Canadá y Estados Unidos debido a que será una de las que cubrirá los pormenores de la Copa Oro, lo que durará alrededor de un mes, por lo que se le espera de regreso a mediados de julio e inicios de agosto.

