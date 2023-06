Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde de ayer miércoles 28 de junio lamentablemente murió la reconocida conductora Talina Fernández de forma inesperada, pues ninguno de sus seguidores sabía que llevaba semanas enfrentando difíciles momentos de salud. Hace algunas horas su famoso hijo Coco Levy reveló cuál fue la última súplica que les hizo su madre antes de perder la batalla contra la leucemia terminal y dejó sin palabras a todo el público de Televisa.

El productor de cine y televisión recibió a la prensa a las afueras del domicilio de la artista, donde se realiza el velorio, y aquí fue cuestionado por la santería que practicaba 'La dama del buen decir', debido a que en diversas entrevistas Talina compartió que su primer encuentro con esta creencia ocurrió cuando tenía 22 años: "Tenías que saber un poquito más en relación a eso, ella tuvo una relación muy importante con la santería", expresó.

Pero Coco también dijo que su madre "tuvo una relación muy importante con el catolicismo, también tuvo una relación muy importante con una bola de amigos y su tribu judía, también fue adoradora del hinduismo", destacando que "ella creía en Diosito con el corazón y pensaba que todos los lenguajes que se utilizan para comunicarse con él son válidos". Luego, el exesposo de la actriz Susana Lozano compartió qué pasarán con los restos de Talina.

Jorge, nombre de pila del productor, detalló que su madre sería cremada y compartió que le gustaría esparcir las cenizas en lugares como Acapulco: "Vamos a estar aquí en casa con la gente que la ama, vamos a estar hasta las 3 de la tarde, luego haremos una cremación, y luego Pato, María, yo, nos sentaremos y pensaremos con calma en todos los lugares que le gustaba realmente estar y llevaremos parte de ella".

Para dejar claro que no existe ninguna discordia como familia, pues los hijos de Mariana Levy tenían diferencias por la herencia, Coco aseguró que cumplirán la última voluntad de su madre que es mantenerse unidos: "Entre nosotros no hay ninguna discordia, ningún problema, estamos luchando por poder enfrentar esto y llegar a un punto en el cual recordemos que su última voluntad fue también la primera, que nos amaramos, que estuviéramos juntos, y que todo fuera amor por siempre".

Su última voluntad fue tener compasión y amor siempre", manifestó.

Acto seguido, el exproductor de Videocine hizo referencia al legado que dejó su famosa mamá y puntualizó que en su familia no habrá disputas por su herencia: "No vamos a perder el tiempo en peleas tontas y yo trataré, que soy el más calmadito, de que sepan que no urge tomar decisiones, vamos a hacerlo con calma. Si urge trabajar, sí urge el legado de Talina Fernández que es como si te dejaran la rifa del tigre y luego dices ¿qué hago con el tigre?... pero estamos juntos todos", destacó.

Finalmente, Coco Levy reflexionó sobre el contraste entre la partida de su hermana hace 18 años, y la muerte de Talina Fernández debido a que su madre sí logró tener una vida plena mientras que la actriz de Televisa falleció muy joven: "Diferente, lo de Mariana fue un tornado que destruyó Mississippi, lo de mi mami llega con un poco más de esperanza, porque tuvo una vida fantástica y majestuosa", dijo al respecto.

Talina Fernández y sus hijos

