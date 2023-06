Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mostrándose completamente devastada, la querida actriz y muy talentosa cantante del regional mexicano, Ana Bárbara, después de enterarse de la terrible muerte de su gran amiga, la querida actriz y famosa presentadora, Talina Fernández, a través de sus redes sociales se despidió con desgarrador mensaje, además de que le hizo una emotiva promesa sobre el tiempo que le quedara en este mundo.

Lamentablemente la tarde del pasado miércoles 28 de junio el exdirector de Videocine y actor, Jorge 'Coco' Levy, reveló que Talina había fallecido a pocos minutos que hizo del conocimiento público de que estaba hospitalizada en terapia intensiva desde hacía varios días atrás, señalando que la causa fue que padecía de Leucemia Terminal, aclarando que ya tenía un mes sintiéndose mal y de la nada comenzó un deterioro muy rápido, dejando en shock a miles.

ras esta terrible noticia, miles de los fans, de los amigos y colaboradores de Imagen TV, Televisa y TV Azteca, se unieron para compartir en redes sociales para despedirse de la presentadora, siendo una de ellas la reconocida cantante, la cual tiene un vínculo muy especial, debido a que cuando a Talina no la dejaban ver a los hijos de Mariana Levy, Ana se los llevaba a escondidas para que pudiera pasar tiempo con ellos aunque fueran unos minutos al día.

Ana Bárbara y Talina. Internet

Fue a través de su cuenta de Instagram que decidió compartir un video en el que pasó primero varias de las fotografías y videos al lado de 'La Dama del Buen Decir', como uno reciente en el que aparece admirando lo guapo del prometido de Ana y con dos de sus hijos, José María y Gerónimo, tras un mensaje de viva voz en el que expresó que por el momento no saldría a dar declaraciones pues este era un tema que debía de sanar, dado a que se le iba un pedazo muy grande de su corazón y de su vida.

Junto a estas imágenes, compartió un poco de lo vivido al lado de Talina, como que la conoció en Televisa con tan solo 11 años, afirmando que quedó maravillada con su belleza, elegancia y su gran inteligencia que con los años fue confirmando cada vez más, señalando que jamás se imaginó que esa persona que admiraba tanto iba a entrar a su vida, le daría muchas anécdotas de felicidad e impactaría tan positivamente, por lo que: "hoy que te me vas me queda en mi corazón un vacío, y no me queda mas que llenarlo de la esperanza, al saberte al lado de tu amor mas querido".

Finalmente, le señaló que ella bendecía con el alma cada día que ella estuvo en este mundo y el tiempo que lograron pasar juntas, prometiendo que aunque la extrañará, siempre la va a imaginar con su alegría y su sonrisa, declarando que: "serán mis aliados, mis grandes momentos contigo. Te amo hasta al infinito y mas allá y ya haremos la entrevista que postergamos, seguro nos disfrutaremos como tantas veces que nos vimos. Descanse en paz La Dama del Buen Decir".

Ana y Talina eran muy unidas. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui