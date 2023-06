Drama en Televisa: Issabela Camil saca las garras por Sergio Mayer y pone en su lugar a Ferka

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Dentro de Televisa se siguen desatando fuertes dramas entre sus integrantes, y el más reciente es el de la reconocida actriz, Issabela Camil, debido a que recientemente acaba de sacar las garras por su famosos esposo, el actor y político, Sergio Mayer, por lo que en una reciente entrevista no dudó en poner en su lugar a la famosa y muy polémica presentadora y actriz de novelas, Ferka.

Desde hace casi un mes que se encuentra al aire la primera temporada del reality afamado proveniente de Telemundo, en el cual ya se han formado las alianzas y ha quedado muy en claro quienes están en una guerra de dimes y diretes, entre los cuales han destacado los problemas que tuvo el reconocido histrión y la ganadora de la tercer temporada de Inseparables, pues desde los primeros días no se toleraron

Esto debido a que Mayer desde los primeros días dejó muy en claro que considera que la exintegrante de Guerreros 2020 es "el demonio", señalando que se sentía completamente "asqueado" por la manera en la que se expresaba de otras mujeres al hablar sobre su vida y se experiencia, mientras que ella lo ha tachado de ser un "misógino" y un "machista" que simplemente sobaja a la mujer al igual que Poncho de Nigris.

Y aunque después de haber salido de la mencionada emisión, María Fernanda Quiroz ha asegurado que no quiere saber nada sobre Mayer ni lo que dice de ella, hace poco una vez más volvió a hablar sobre sus peleas y otra vez no se contuvo en decir que era un hombre "misógino" que ayudaba solamente a los demás si es que le convenía, causando una gran indignación entre los seguidores de Mayer.

Pero, en esta ocasión no solo salieron en defensa del actor de La Fea Más Bella, sino que después de mucho también Isabella, la esposa de este, salió a dejar en claro que estaba del lado de su esposo y no dejaría que hablaran de él, diciéndole a Ferka que: "No me parece fuerte, todos estamos derecho en pensar lo que queramos. La verdad es dura de tragar. Lo único que hace es hablar de mi marido, lo importante que es para ella".

Finalmente, señaló que la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy ya debería dejar por la paz el tema de su marido si es que no le es tan importante y que en vez de guardarle rencor "debería de darle las gracias a mi marido, porque por él ha tenido sus 15 minutos de fama", causando un gran revuelo entre todos que esperan que muy pronto la actriz salga a darle una respuesta a Camil sobre este tema.

Fuente: Tribuna del Yaqui