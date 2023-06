'Exatlón México': Pame Verdirame y Heliud Pulido revelan con tierno video el nombre de su bebé

Ciudad de México.- Exatlón México es el programa deportivo más exitoso de TV Azteca, el cual a través de más de seis temporadas ha fungido como una importante plataforma para los atletas que pasan por sus filas, quienes además de mostrar sus habilidades en las pistas han compartido parte de su historia de vida, razón por la que los fanáticos les siguen los pasos fuera de las famosas playas de República Dominicana.

Esta aventura ha sido testigo del surgimiento de varios romances, siendo el de Pame Verdirame y Heliud Pulido uno de los que más ha llamado la atención por la gran conexión que tuvieron y ahora están viviendo una etapa importante en su vida, pues justo en la semifinal de la segunda edición All Star anunciaron que se encuentran esperando a su primer hijo, el cual los trae de cabeza y hace unas horas hicieron una importante revelación.

Instagram @pameverdirame

Hace apenas unos días, la pareja de atletas compartió por primera vez algunas imágenes de su ultrasonido, mismas en las que se puede apreciar que el bebé ya se encuentra perfectamente formado e incluso se distinguen algunos de sus rasgos, por lo que hubo quienes trataron de buscarle parecido y fue tal el furor que causaron que superaron las 27 mil reacciones, además de que se llevaron cientos de felicitaciones.

Instagram @pameverdirame

Ahora, a través de sus cuentas oficiales de Instagram enternecieron la red al mostrar un video que prepararon con el que revelaron el nombre de su pequeña, pues se trata de una niña la que esperan, así que se fueron a la playa para mostrar que ya tienen su primer traje de baño esperándola para que nade en Veracruz, tierra de 'Black Panther', además de que sacan de una botella con un papel que dice Rafaela.

Bebecita bella, nuestro más grande tesoro. No te imaginas cómo nuestro amor crece por ti cada día más. Has llegado a completarnos. Sin duda, eres nuestro sueño hecho realidad. Gracias por elegirnos como tus papis, queremos que sepas y tengas por seguro que si algo no te faltará es amor", escribió la exfutbolista.