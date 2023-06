Ferka no se limita y habla de los mordaces comentarios de Sergio Mayer: "No tiene educación"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México no deja de dar de qué hablar y la forma en que Sergio Mayer está manejando su juego ha sido sumamente cuestionable, pues ha sido hiriente con algunos de sus comentarios y a Ferka fue una a las que más atacó ya que desde un principio no lograron tener conexión, pero lo que a muchos no les pareció fue que menospreciara su carrera frente a todos.

Fue justo el domingo de su eliminación, donde a través de la dinámica del posicionamiento Mayer comentó que ella ni si quiera tenía que haber sido invitada al show, dado que considera que no tiene una carrera brillante o sólida como otros de sus compañeros y dijo sentir vergüenza por el supuesto romance que tuvo con Jorge Losa ya que todo parecía ser falso, mientras que la actriz lo acusó de hacer todo y de aplastar gente con tal de sobresalir.

Ahora que María Fernanda Quiroz salió, ha podido ver todo lo que se decía de ella dentro de la casa y que se ha ganado un gran grupo de detractores por algunas actitudes que tuvo, pues al público tampoco le gustó el contenido que dio y fue criticada por los gestos que lanzaba hacia Wendy Guevara, por lo que incluso la acusaron de "transfóbica", pero ella asegura no tener ningún problema con nadie.

En una reciente entrevista captada por las cámaras de Eden Dorantes, la exintegrante de Las Estrellas Bailan en Hoy habló de los ataque de Mayer, asegurando que no le afecta ya que no es el primer reality que hace, por lo que así como sabe ganar, también perder y si no le respondió de la misma forma es porque sus valores no son iguales, así que lamenta que él tenga que echar mano de esos recursos para destacar.

Soy una dama y tengo educación y el señor una vez más está demostrando que no tiene educación, o sea el juego le traspasa a dañar cosas personales de mí".

Aunque al final no logró empatizar con la audiencia y con sus compañeros, Ferka dice estar firme y asegura que el hate que ha recibido no la tambalea, al contrario se siente satisfecha de que para bien o para mal no han parado de hablar acerca de ella, tanto que incluso la hicieron tendencia en Twitter: "Lo padre aquí es no pasar desapercibida, porque mueble no soy", aseguró.

Respecto a su romance con Jorge Losa, la actriz indicó que no es algo que se hayan inventado o que surgió dentro del programa, pues recuerda que ya traen historia desde hace algunos meses y resalta que ambos tenían derecho de hacer sus estrategias, pero espera verlo fuera para que puedan hablar y ahora sí gritar a todo el mundo lo que tienen, pues al parecer ya piensan formalizar.

