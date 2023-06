Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- La tarde del pasado miércoles 28 de junio, los medios de comunicación internacionales reportaron que la cantante y actriz Madonna había sido llevada de urgencia a un hospital debido a una infección bacteriana que la mantuvo en estatus grave; a menos de 24 horas de este suceso, la revista People reportó que la famosa ya había sido dada de alta y actualmente se encuentra recuperándose en casa para con ello poder retomar sus actividades, especialmente el tour mundial que la reunirá de nueva cuenta con sus fans en México.

Foto: Instagram

La cantante encargada de éxitos como Music, Like a Virgen o Hung up, había tenido que ser intubada y con ello muchos aseguraron que su estado de salud era más grave que lo que se había reportado. No instante, se informó que estas acciones permitieron que la famosa de 64 años de edad respondiera favorablemente y no solo saliera del área de cuidados intensivos, sino que además fuera llevada este jueves 29 de junio a su casa en Nueva York donde fuentes cercanas relevaron a la revista que la cantante estaba "mejor" tras esta crisis que mantuvo a los fans en alerta máxima.

Ha vuelto a casa y está mejor", dijeron las fuentes.

Al revelarse que la artista ya estaba en su casa, medios de comunicación reportaron que un fuerte dispositivo de seguridad de instaló en las inmediaciones de su mansión para evitar que no solo los fans acudieran a dejarle buenos deseos, sino también la prensa captara a la artista tras este episodio grave. Pese a ello, se informo que la mañana de este jueves algunos de los hijos de Madonna fueron captados arribando a la casa que ésta posee u la cual se encuentra en el barrio del Upper East Side, situada en Manhattan.

Foto: Instagram

Con base a lo expuesto por su representante, identificado como Guy Oseary, desde el pasado sábado 24 de junio Madonna comenzó con síntomas relacionados con esta enfermedad bacteriana que la obligó no solo a recibir atención médica urgente, sino además a detener el arranque de su gira denominada 'Celebration' que está a poco de arrancar de manera oficial. Bajo esa tónica, se informó que cercanos a Madonna fueron los que la hallaron inconsciente en su casa y tras ello, fue llevada de urgencia a un nosocomio donde médicos optaron por intubarla para que así pudiera reaccionar.

Luego de este aparatoso episodio, no se sabe si la gira de Madonna arrancará con base al plan ya que la primer fecha programada era ara Vancuver en Canadá el próximo 15 de julio. Se espera que con esta actualización, se revele también si la famosa están en condiciones de subir al escenario y sobre todo, retomar las actividades previas a la gira, tales como ensayos o hasta encuentros con la prensa. En el caso de México, Ocesa no ha mencionado nada sobre un aplazamiento de sus presentaciones en la capital.

De manera extraoficial, se reveló que las primeras presentaciones de Madonna sí tenían que ser reprogramadas por lo que posiblemente iniciaría en ora ciudad y no en Canadá como se había planeado. La actriz Rosie O'Donell fue la que esta mañana informó a través de Instagram que su vieja amiga estaba en mejores condiciones pero hasta ahora no se cuenta con una fotografía de la famosa que permita saber qué tanto daño le causó esta infección que la puso al borde de la muerte.

