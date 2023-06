Irina Baeva confiesa que Juan Osorio no la ha buscado para protagonizar 'Aventurera', ¿aceptaría?

Ciudad de México.- Tras el lamentable fallecimiento de Carmen Salinas, Juan Osorio mostró sus intenciones por honrar su memoria y el legado que dejó en la actuación en México al traer de vuelta la exitosa producción de Aventurera, una obra musical que sorprendió por más de dos décadas bajó la batuta de la actriz, quien además de encargarse de la logística también participaba como parte del elenco.

Ahora, es un hecho que se retomará este ambicioso proyecto y el productor de Televisa ha declarado en varias entrevistas que le gustaría que la protagonista sea la actriz de origen ruso Irina Baeva, pues argumenta que ve en ella todas las cualidades para destacarse como 'Elena Tejero', bailando, cantando y actuando sobre el escenario como lo hicieron en su momento estrellas de la talla de Edith González o Niurka Marcos.

ESPECIAL

Sin embargo, la novia de Gabriel Soto reveló que hasta ahora no ha tenido ningún acercamiento con Osorio para que le haga la propuesta de manera formal, pero ella toma con un halago que se exprese así de su talento y espera que pueda concretarse algo, pues sabe la gran oportunidad que representaría en su carrera artística, pero por ahora no quiere emocionarse demás hasta ver claro el panorama.

Me emocionaría el día que me hable. Qué gran oportunidad, la verdad es un personaje icónico y me encantaría ser parte de, pero todavía no puedo decir que ya hablamos, pero seguramente serán los primeros en saber", dijo frente a las cámaras de Enrique de la Rosa.