Ciudad de México.- Después revelarse la lamentable muerte de Talina Fernández, la reconocida periodista y presentadora, Lolita Ayala, recientemente brindó una entrevista para Sale el Sol completamente devastada, en la cual realizó una fuerte confesión respecto a la querida expresentadora de Imagen TV, como el hecho de que ella se habría ido sufriendo mucho dolor en su cuerpo, especialmente en sus huesos.

Como se sabe, por desgracia la tarde del pasado miércoles 28 de junio el exdirector de Videocine e hijo de Talina, Jorge 'Coco' Levy, reveló que la presentadora había fallecido a pocos minutos que hizo del conocimiento público de que estaba hospitalizada en terapia intensiva e intubada, señalando que la causa fue que padecía de Leucemia Terminal, además de aclarar que ya tenía un mes sintiéndose mal y de la nada comenzó un deterioro muy rápido, dejando en shock a miles.

Ante esto, la reconocida presentadora, Lolita decidió salir a rendirle homenaje a Fernández con la cual estudio por años y también trabajó en Televisa, revelando que su: "amistad con Talina duró desde que teníamos 14 años hasta la fecha, unos 60 años, y bueno, nos queríamos profundamente, nos veíamos muy seguido, íbamos a Acapulco con frecuencia", destacando que sentía un dolor tremendo por perderla.

Talina y Lolita. Internet

De igual forma, señaló que afortunadamente pudo trabajar una última vez con ella en este 2023, participando en su canal de YouTube, confesando que " hace un mes me entrevistó, ya se le veía su carita un poco mal, pero estaba muy bien, muy bien. Siempre con su chispa de gracia, siempre contaba chistes, era muy aguda para su trato, era bueno, no tienes idea, divertía a la gente con quien estuviera. Era maravillosa, maravillosa".

Ante esto, señaló que no solo el trabajo era lo que le unía, pues en confesó que ella supo de su enfermedad desde el primer momento y estuvo en todo el proceso de, destacando que hacía poco que: "Hablé con ella por teléfono y me dijo que no estaba produciendo leucocitos y que, pues se sentía muy mal, pero no, no que fuera tan grave, caray", lamentándose de su partida una vez más.

Finalmente, señaló que sí quiso ir a verla, que había planeado en la semana pasada poder pasarse por ahí unos cinco minuros y recordar sus mejores momentos como amigas y compañeras, pero que: "Coco Levy me dijo que no podía, que estaba en un grito de dolor, que tenía mucho dolor en los huesos, que estaba con medicamentos muy potentes para quitarles los dolores y que parece en ese momento no se podía ver".

Fuente: Tribuna del Yaqui