Ciudad de México.- Talina Fernández es conocida por convertirse en una de las figuras más importantes de la televisión entre las décadas de los años 80 hasta los primeros 10 años de los 2000, algo que llamó notablemente la atención, dado a que se convirtió en una precursora de la figura de la mujer en la televisión, lo que le abrió paso a otras comunicadoras famosas de hoy en día, como es el caso de Paola Rojas.

El gran éxito de Talina le permitió formar una importante fortuna, la cual se encontraba dividida en diversos bienes materiales, entre los que se pueden contar casas en la Ciudad de México, Tequesquitengo, Acapulco, joyas, pieles, vajillas, obras de arte, entre muchas otras cosas; sin embargo, para la última etapa de su vida, la afamada presentadora de televisión pasó por un gran estrés, debido a que tenía dificultades para encontrar trabajo.

Tal fue el caso que llegó a brindar diversas entrevistas, una de ellas al medio Venga la Alegría, donde explicó que tuvo que deshacerse de algunas joyas que su abuelo le llegó a regalar, así como también de un abrigo de zorro valuado en 10 mil pesos; una bajilla francesa, de 50 mil; un cuadro del pintor Chucho Reyes, de hasta 85 mil; aunque lo peor fue vender su casa en Tequesquitengo, la cual ella misma se encargó de remodelar al añadirle 9 habitaciones y 9 baños.

Según algunos informes, Talina Fernández llegó a tener una importante cantidad de deudas por las tarjetas de crédito, mismas que tenía que pagar con intereses, hecho que le generaba gran estrés a la Dama del Buen Decir y por el que llegó a crear su propio podcast: Platicando con mi abuela, el cual conducía junto a su nieta María Levy, quien frecuentemente le hacía preguntas sobre sus años dorados en la televisión.

Si bien, se desconocen la cantidad de inmuebles y fortuna que la conductora pudo haber dejado testamentada, así como el número de deudas que podrían pasar a sus descendientes, sí se saben quienes podrían ser los herederos de la famosa conductora de Hasta en las mejores familias y estos serían sus hijos Patricio y 'Coco' Levy, lo que sería obvio, sin embargo, una pregunta se encuentra flotando en el aire y es si sus nietos: Paula, María y José Emilio también obtendrían parte de la herencia.

Y es que, según una de las últimas entrevistas que Talina Fernández brindó, el pasado mes de mayo del 2023, sus nietos Paula y José Emilio aún no habían recibido ni un centavo heredado por Mariana Levy, a diferencia de su hermana mayor, María, quien presuntamente sí habría recibido una porción de ese dinero: "Yo no sé, en cuestiones de la herencia, nada más hace 18 años que murió María y no les han dado ni sal para un aguacate".

Fuentes: Tribuna