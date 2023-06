'MasterChef Celebrity' sufre desgarradora pérdida; integrantes se despiden de querida compañera

Ciudad de México.- Durante la jornada del pasado miércoles, 28 de junio, algunos exmiembros de MasterChef Celebrity, de la edición del 2022, se vieron obligados a vestirse de luto, después de que trascendió la noticia de que una las más queridas integrantes de aquella temporada había perdido la vida. Se trata de Talina Fernández, concursante que logró provocar el llanto de más de uno con su salida del show.

Como algunos recordarán, la denominada 'Dama del Buen Decir' fue conductora de programas como Sale el Sol, en Imagen TV y también llegó a aparecer como participante en MasterChef Celebrity, esto durante sus últimas participaciones en la televisión. En el segundo programa, la querida conductora supo ganarse el corazón, no solo de la audiencia, sino de los jueces y otros participantes, es por ello que no resulta extraño que algunos participantes hayan querido despedirse a través de redes sociales.

Dos de ellos fueron Karla Sofía Gascón y Ricardo 'La Loba' Peralta, quienes son recordados por haber llegado a tener algunos desacuerdos dentro de la emisión del show, sin embargo, esto no evitó que la pérdida de Talina Fernández les afectara a ambos por igual. La primera en emitir un mensaje de pésame por la muerte de 'La Dama del Buen Decir', fue la actriz de Rebelde (2022), quien compartió una foto junto a la presentadora de televisión.

Asimismo, la celebridad española anexó un mensaje en donde rememoró cómo fue que conoció a Talina, quien curiosamente fue una de las primeras personas del medio en hacerle una entrevista. También relató que, en algún momento, Fernández le habría regalado un exquisito brazalete que, parece ser de plata, el cual Karla suele llevar puesto en todo momento, mismo que presumió en la misma fotografía que publicó en Twitter.

Muchos no saben que Talina Fernández y yo nos conocimos hace mucho, que fue de las primeras que me entrevistó en su programa de radio. Muchas gracias por todas las enseñanzas, por tu cariño. Te dije que siempre llevaría el brazalete que me regalaste, así es. Descansa en paz.