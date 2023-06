Moda de verano 2023: Los jeans boho y las botas de obrero son la tendencia inesperada de la temporada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¿Qué tienen en común los jeans boho y las botas de obrero? A primera vista, podrías pensar que nada. Para empezar los pantalones son un estilo de vaqueros holgados, con bordados, flecos o estampados étnicos, que evocan un aire hippie y desenfadado. Mientras que el calzado, por su parte, es robusto, con cordones, suela gruesa y puntera reforzada, que se asocian con el trabajo manual y la rudeza.

Sin embargo, estos dos elementos tan dispares se han convertido en la inesperada tendencia de moda que surge en este verano. ¿Cómo es posible? ¿Qué ventajas tiene esta combinación? ¿Cómo puedes lucirla con estilo? La clave de esta tendencia es el contraste. Al mezclar dos piezas que pertenecen a mundos diferentes, se crea un efecto sorprendente y original, que rompe con lo convencional y demuestra personalidad.

Los jeans boho aportan un toque femenino, colorido y divertido al look, mientras que las botas de obrero le dan un aire masculino, sobrio y rebelde. El resultado es una mezcla de dulzura y fuerza, de delicadeza y rudeza, que no deja indiferente a nadie. Además, esta tendencia tiene la ventaja de ser muy cómoda y versátil. Los pantalones son amplios y frescos, ideales para los días calurosos de verano. Los zapatos son resistentes y protegen el pie, perfectas para caminar por cualquier terreno. Juntos, forman un conjunto que se adapta a cualquier ocasión, desde una salida casual con amigos hasta una escapada al campo o a la playa.

Thalía utilizando botas de obrero y pantalón boho

¿Cómo puedes lucir esta tendencia con estilo?

- Elige unos jeans boho que te queden bien y que tengan algún detalle que los haga especiales, como un bordado, un fleco o un estampado. Evita los modelos demasiado anchos o largos, que pueden restarle elegancia al look.

- Combina tus jeans boho con unas botas de obrero que contrasten con ellos. Puedes optar por unas botas negras, marrones o beige, según el color de tus jeans. Busca unas botas que tengan algún detalle que las diferencie, como unas hebillas, unos cordones o una suela de otro color.

- Completa tu look con una camiseta o una blusa sencilla, que no compita con tus jeans boho. Puedes elegir un color neutro o uno que armonice con el estampado de tus jeans. Evita las prendas demasiado ajustadas o escotadas, que pueden romper el equilibrio del conjunto.

- Añade algunos accesorios que complementen tu look, como un sombrero, unas gafas de sol, un collar o unos pendientes. No te excedas con los complementos, ya que tus jeans boho y tus botas de obrero son los protagonistas del look. Busca accesorios que sigan la misma línea de contraste, como unos pendientes delicados con unas botas rudas o un sombrero masculino con unos jeans femeninos.

- Disfruta de tu look boho-obrero y presume de tu estilo único e innovador.

Fuentes: Tribuna