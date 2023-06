Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que se revelará al mundo la lamentable muerte de la querida actriz y muy famosa presentadora de TV, Talina Fernández, recientemente el famoso productor de TV Azteca, Andrés Tovar, a través de sus redes sociales acaba de compartir una secreta petición que ella le hizo antes de fallecer, conmoviendo al mundo entero con sus palabras y la despedida que le dió a su amiga y excolaboradora.

Lamentablemente la tarde del pasado miércoles 28 de junio el exdirector de Videocine y actor, Jorge 'Coco' Levy, reveló que Talina había fallecido a causa de que padecía de Leucemia Terminal, señalando que tenía un mes sintiéndose mal y de la nada comenzó un deterioro muy rápido, incluso señaló que apenas tenía un par de horas hospitalizada e intubada antes de su deceso, el cual dejó a millones en completo shock.

A los pocos minutos de que su muerte salió a la luz, las redes sociales se han llenado con miles de mensajes hacía 'La Dama del Buen Decir', en el que cientos de celebridades han mencionado lo que los unía con ella, las amistades que tenían y por supuesto recordando sus mejores anécdotas con ella acompañadas de hermosas palabras sobre como iban a extrañarla y a recordarla ahora que ya no estaba.

Una de esas celebridades fue el esposo de Maite Perroni, Andrés, el cual no solamente fue amigo de Fernández, sino que también fue su jefe a lo largo de los más de tres años que estuvo dentro de Sale el Sol, del cual fue despedida pocos meses después de que él salió de la emisión para mudarse al Ajusco llevándose el talk show Acércate a Rocío, al lado de la presentadora Rocío Sánchez Azuara.

Pero Andrés, lejos de recordar ese mal momento para la presentadora hoy difunta, en su lugar quiso compartir en Twitter un conmovedor mensaje de Talina, en el cual se despedía del 2020 señalando que estaba agradecida, feliz y muy afortunada de haber sido recibida por Tovar el resto del elenco del matutino de Imagen TV, narrando como fue que llegó y recordando momentos especiales e importantes para ella.

Junto al emotivo video nunca antes visto, el productor reveló que estaba compartiendo dicho material justo ese día pues él hizo la promesa de que no saldría a la luz hasta el día en que Talina falleciera, afirmando que ella misma se lo pidió con la promesa de que guardaría el secreto de que lo tenía hasta que llegara ese momento, afirmando que no pensó que sucediera tan pronto, junto al mensaje: "Sabía que me dolería tu partida, pero hasta hoy no sabía qué tanto. Solo tengo palabras de profundo agradecimiento para ti".

Fuente: Tribuna del Yaqui