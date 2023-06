Natália Subtil deja atrás sus diferencias con los Mayer y permite la convivencia con la pequeña Mila

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de una intensa guerra de declaraciones que parecía no tener fin entre Natália Subtil y los Mayer, al fin recuperaron la cordialidad y la brasileña dejó en claro que está dispuesta a todo con tal de ver bien a su hija, quien al final era la más afectada por estos problemas, así que ya olvidó el tema de los abogados para mantener la paz y que todo sea por acuerdos.

Recordemos que la también cantante señaló hace unos meses a Sergio Mayer Mori de ser un padre ausente e irresponsable, pues aseguró que no cumplía con los gastos de su hija y el creador de Solo Para Mujeres sacó las garras por él, asegurando que siempre le pagaban el colegio a la niña, le echó en cara que le dieron una camioneta para transportarse, además de dinero cuando tenía alguna necesidad y la acusó de querer vivir a sus costillas sin trabajar.

Por su parte, Natália tildó a Sergio Mayer Bretón de "metiche" por meterse en los problemas de su hijo y advirtió que entablaría una demanda por pensión alimenticia, misma que nunca se cumplió y frente a las cámaras de Eden Dorantes informó que ya no sucederá, pues quiere estar en paz y ahora la niña continúa viendo a sus abuelos y familia paterna, aunque al parecer con Mayer Jr. las cosas no van tan bien, pues prefirió que no le preguntarán por su relación con él.

Natalia fue captada en las instalaciones de Televisa, donde asistió con Mila y tuvieron un encuentro con Isabella Camil, quien se encontraba acompañada de sus hijas y dejaron en evidencia que se llevan muy bien y que se tienen cariño, algo que confirmó la brasileña al decir que siempre han recibido bien a su pequeña y que su intención nunca ha sido separarla de ellos.

Nunca negué a mi hija, ella siempre pudo estar con la familia independiente de si estoy mal con ellos o su papá, pero lo importante es la niña, ella siempre va a tener una conexión con ellos que son su familia", aseguró Subtil.

El motivo de su visita a la televisora fue para que grabarán unos videos en apoyo a Sergio Mayer, quien se encuentra compitiendo en el reality La Casa de los Famosos México, por lo que incluso Natália confesó que su hija es gran fan y se la pasa apoyando a su abuelo desde la pantalla, así que esperan que sea él quien gane, aunque en lo personal también se mostró cautivada por Wendy Guevara a quien considera una imparable generadora de contenido.

Fuente: Tribuna