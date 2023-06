No habrá bioserie de OV7: Ari Borovoy confirma cancelación del polémico y accidentado proyecto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después años de espera, negociaciones con productoras, revisión de guiones y mucha incertidumbre, la serie biográfica de OV7 fue cancelada definitivamente. Así lo informó el propio Ari Borovoy, quien confirmó que el proyecto que hablaría del largo trayecto de la agrupación de pop no se realizará, a pesar de que sus demás compañeros se mostraban entusiasmados porque viera la luz.

En anteriores ocasiones, el también productor musical externó su negativa para participar en la trama si esta no le agradaba, pero el resto de sus compañeros confirmaron en más de una ocasión que ya habían comenzado a trabajar en el la bioserie, por lo que ahora el cantante sorprendió al declarar ante los medios de comunicación que dicho programa fue cancelado y dio algunos detalles al respecto.

"Hasta donde supe la semana pasada es que ya no hay serie de OV7, pero no tengo mucha información, Óscar es la cabeza de esa bioserie, así es que él es el que les puede platicar más", confesó Borovoy a la prensa. Por otra parte, el artista de 44 años también confirmó que será a finales de este 2023 cuando las presentaciones de la banda lleguen a su fin. "Ya se extendió, esta gira termina en diciembre", manifestó.

Finalmente, el también líder de la empresa Bobo Producciones externó su beneplácito de poder sumar a sus filas al reconocido intérprete Pedro Fernández: "Felices, vienen cosas bien padres para padres, estamos muy emocionados, traemos planes muy padres, muy agresivos y como lo dije, independientemente de tantos millones de discos, tantas novelas, tantas películas, tanto de todo, 45 años de trayectoria, tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas".

Declaraciones antes de la cancelación

Cabe recordar que en 2021, Kalimba comentó que no sabía nada sobre la realización de una serie de OV7 y en tono bromista pedía que le enviaran sus regalías, pero poco después, tras enterarse de estos planes, aseguró que todo iba bien con el proyecto. Mientras que Érika Zaba comentó ese mismo año que no habían tenido actualizaciones sobre cómo va el proceso de la serie, porque lleva su tiempo.

No obstante, ya en 2022, Érika mencionó que la bioserie del grupo siguía en pie, pero dijo desconocer si Borovoy fuera a formar parte de ella, pues el cantante y empresario había expresado que primero "tiene que leer el guión" para no ser "pintado" como el malo de la historia. "La serie desde un principio está propuesta para los siete y si alguno no quería, de todas maneras si los otros querían, se haría, lo ideal es que estemos todos" expresó zaba.

Ari comentó poco después en una entrevista, que le parecía increíble la idea de llevar a cabo una serie que narre el surgimiento de ellos como grupo, desde Onda Vaselina hasta OV7, como también algunos pasajes de la vida personal de cada uno. En su caso, dijo, prefiere conocer primero de qué va el personaje que lo encarnará y si le parece bien, lo aceptará. “Si se dice la verdad y nada más que la verdad, estaré firmando".

