Ciudad de México.- Luego de la inesperada muerte de Talina Fernández, ocurrida durante la tarde de ayer miércoles 28 de junio, su último novio José Manuel Fernández rompió el silencio y compartió cómo fueron los últimos días de la reconocida conductora. Como se sabe, Catalina María del Sagrado Corazón Fernández-Veró Vela, nombre de pila de la artista, murió tras haber estado internada horas antes en terapia intensiva tras ser diagnosticada con leucemia terminal.

El novio de la fallecida presentadora mexicana de 78 años accedió a hablar con la prensa sobre lo dolorosa que fue su partida por la enfermedad que padecía: "No sé si quería irse, pero ya se sentía mal, cansada, muy cansada, toda la vida, bueno, desde que se murió Mariana, eso me contaba, porque yo la conocí hace año y medio estuve con ella, hablaba mucho de la muerte de Mariana, y últimamente decía que se quería hacer una resonancia magnética otra vez, porque sentía que tenía otro tumor", contó al medio LatinShowNews.

Después don José accedió a dar una breve entrevista a otros medios a las afueras de casa de Talina, donde se realiza el funeral, donde manifestó que nunca se alejó de la presentadora y estuvo con ella hasta el final de sus días: "Cuando estaba tan enferma me tocó a mí estar con ella por las noches en el hospital. No encontraba una postura: se acostaba, se sentaba, se daba vuelta. El sufrimiento que tuvo los últimos días fue pavoroso", dijo de acuerdo con información recogida en Agencia México.

Talina Fernández y su último novio

Asimismo, José Manuel explicó cómo fue compartir su vida con 'La dama del buen decir', además de revelar que se quedó una promesa pendiente de cumplir entre ellos: "Fue lo mejor que me ha pasado en la vida… ¿qué es lo que más extraño?, a ella, su trato, su compañía, su plática, su amenidad que tenía… Me dejó más bien pendientes, porque según ella íbamos a ir a Egipto, y un viaje en el Nilo, y vamos a ir", expresó con gran tristeza.

Asimismo, Fernández relató cómo comenzó su romance con la expresentadora del programa Hoy: "Fue hasta hace año y medio que nosotros empezamos una relación. La vi dando una entrevista dónde decía que quería conocer a un setentón y yo dije 'pues yo soy aquel'. Tengo 79 y luego una sobrina que hacía años que no veía se la encontró en el súper y le dijo: 'tengo un tío que quiere contigo' y ella le contestó: 'ah, pues preséntamelo' y así fue como inició nuestra historia".

Ahora que la conductora no está a su lado, José Manuel aseguró que se siente en paz con su partida debido a que la vio sufrir demasiado en sus últimas semanas con vida: "Me quedo con grandes recuerdos de ella. Muchos me dicen 'hiciste feliz a Talina', pero yo les contesto: 'y ella a mí'. Lo principal es que ya no va a sufrir. Yo ya le pedía a Dios 'o te la llevas o la dejas, pero no la queremos seguir viendo así'", confesó.

