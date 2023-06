Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz Paola Núñez, quien es recordada por su personaje de 'Barbie' en el melodrama Amor en custodia, logró dejar sin palabras a miles de usuarios de las redes sociales debido a que hace algunas horas mostró su impactante cambio de 'look', que la hace ver irreconocible. Como se recordará, la intérprete decidió abandonar las filas de TV Azteca hace una década y le ha apostado al cine en Hollywood.

La originaria de Tecate, Baja California, se formó como actriz en la escuela de actuación CEFAC de Televisión Azteca, empresa donde se mantuvo trabajando desde 1995 hasta 2013. Su primera telenovela fue Como en el cine haciendo una pequeña participación y después estuvo en otras como Mirada de mujer, el regreso, Mientras haya vida, Las Juanas, Pasión morena y Destino, por mencionar algunas.

Pero sin duda alguna el mayor éxito de su carrera en la televisión mexicana fue haber protagonizado Amor en custodia en 2005 al lado del galán chileno Andrés Palacios, donde interpretó el papel de la caprichosa y pesada 'Bárbara Barbie Bazterrica Achaval-Urien'. En noviembre de 2018 la mexicana y el intérprete de 'Nicolás Pacheco' se reunieron, lo cual generó una serie de especulaciones si volverían a trabajar juntos o no, pues seguían teniendo una gran química.

Después de haber alcanzado el éxito en el Canal Azteca Uno, Paola pasó a formar parte de las filas de Telemundo, donde realizó series como Reina de corazones y La reina del sur 2, así como el Canal Fox, sin embargo, jamás estuvo en Televisa. También realizó varias películas mexicanas, como La Boda De La Abuela, pero en la actualidad está totalmente enfocada a seguir consolidando su carrera en el entretenimiento internacional.

La también conductora ha estado en las series The Son, The Purge y Resident Evil. Además en 2020 se unió a la exitosa saga de Bad Boys y actualmente está promocionando su participación en Bad Boys 4. Recientemente Paola, de 45 años, volvió a llamar la atención de la prensa y de miles de usuarios en las redes sociales debido a que presumió su nuevo 'look' que la hace ver décadas más joven.

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula más de 1 millón de seguidores, Paola Núñez publicó una fotografía en la que mostró que ya había dejado atrás la melena larga y que ahora optó por llevar el cabello corto hasta la barbilla, cambio de imagen que la ha hecho parecer una joven veinteañera. Como era de esperarse, la publicación de la actriz norteña provocó furor, llenándose con al menos 20 mil Likes además de que los mensajes y buenos deseos para ella no se hicieron esperar.

Paola Núñez cambió de 'look'

Fuente: Tribuna